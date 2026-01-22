Синнер и Джокович в борьбе. Определены пары 1/16 финала Aus Open у мужчин

22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/32 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Второй номер мирового рейтинга АТР и действующий чемпион Янник Синнер переиграл Джеймса Дакворта. Далее итальянец поборется с Элиотом Спиззирри.

Именитый Новак Джокович без особых проблем справился с Франческо Маэстрелли. Следующим оппонентом Новака будет Ботик ван де Зандсхульп.

В третий раунд также пробились возрастные Марин Чилич и Стэн Вавринка, которые выбили Дениса Шаповалова и Артура Хеа соответственно.

Довольно неожиданным получилось поражение Хуберта Хуркача от Итана Куинн, причем в трех сетах.

Из игроков топ-10 в четверг свои поединки второго круга выиграли Лоренцо Музетти (победа над Лоренцо Сонего), Бен Шелтон (победа над Дэйном Суини) и Тейлор Фритц (победа над Витом Копрживой).

21 числа в Мельбурне состоялись встречи 1/32 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошел и звездный испанец Карлос Алькарас.

Australian Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Корентен Муте [32]

Томми Пол [19] – Алехандро Давидович Фокина [14]

Александр Бублик [10] – Томас Мартин Этчеверри

Фрэнсис Тиафо [29] – Алекс де Минаур [6]

Александр Зверев [3] – Кэмерон Норри [26]

Франсиско Черундоло [18] – Андрей Рублев [13]

Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан

Лернер Тьен [25] – Нуну Боржеш

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [5] – Томаш Махач

Стэн Вавринка [WC] – Тейлор Фритц [9]

Якуб Меншик [16] – Итан Куинн

Ботик ван де Зандсхульп – Новак Джокович [4]

Бен Шелтон [8] – Валентен Вашеро [30]

Марин Чилич – Каспер Рууд [12]

Карен Хачанов [15] – Лучано Дардери [22]

Элиот Спиззири – Янник Синнер [2]