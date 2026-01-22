Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер и Джокович в борьбе. Определены пары 1/16 финала Aus Open у мужчин
Australian Open
22 января 2026, 17:53 |
441
0

Синнер и Джокович в борьбе. Определены пары 1/16 финала Aus Open у мужчин

Янник без проблем одолел Джеймса Дакворта, Новак справился с Франческо Маэстрелли

22 января 2026, 17:53 |
441
0
Синнер и Джокович в борьбе. Определены пары 1/16 финала Aus Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

22 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/32 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Второй номер мирового рейтинга АТР и действующий чемпион Янник Синнер переиграл Джеймса Дакворта. Далее итальянец поборется с Элиотом Спиззирри.

Именитый Новак Джокович без особых проблем справился с Франческо Маэстрелли. Следующим оппонентом Новака будет Ботик ван де Зандсхульп.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В третий раунд также пробились возрастные Марин Чилич и Стэн Вавринка, которые выбили Дениса Шаповалова и Артура Хеа соответственно.

Довольно неожиданным получилось поражение Хуберта Хуркача от Итана Куинн, причем в трех сетах.

Из игроков топ-10 в четверг свои поединки второго круга выиграли Лоренцо Музетти (победа над Лоренцо Сонего), Бен Шелтон (победа над Дэйном Суини) и Тейлор Фритц (победа над Витом Копрживой).

21 числа в Мельбурне состоялись встречи 1/32 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошел и звездный испанец Карлос Алькарас.

Australian Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Корентен Муте [32]
Томми Пол [19] – Алехандро Давидович Фокина [14]

Александр Бублик [10] – Томас Мартин Этчеверри
Фрэнсис Тиафо [29] – Алекс де Минаур [6]

Александр Зверев [3] – Кэмерон Норри [26]
Франсиско Черундоло [18] – Андрей Рублев [13]

Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан
Лернер Тьен [25] – Нуну Боржеш

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [5] – Томаш Махач
Стэн Вавринка [WC] – Тейлор Фритц [9]

Якуб Меншик [16] – Итан Куинн
Ботик ван де Зандсхульп – Новак Джокович [4]

Бен Шелтон [8] – Валентен Вашеро [30]
Марин Чилич – Каспер Рууд [12]

Карен Хачанов [15] – Лучано Дардери [22]
Элиот Спиззири – Янник Синнер [2]

По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 23 января
Андрей Рублев Александр Зверев Александр Бублик Даниил Медведев Томми Пол Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Алекс де Минаур статистические расклады Корентен Муте Алехандро Давидович-Фокина Франсиско Черундоло Карлос Алькарас (теннисист) Томас Мартин Этчеверри Фабиан Марожан Нуну Боржеш Australian Open 2026 Лернер Тьен Лоренцо Музетти Томаш Махач Стэн Вавринка Тейлор Фритц Якуб Меншик Ботик ван де Зандсхулп Новак Джокович Бен Шелтон Валентен Вашеро Марин Чилич Каспер Рууд Карен Хачанов Лучано Дардери Янник Синнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22 января 2026, 05:42 0
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона

Украинец – о Ленноксе Льюисе

В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22 января 2026, 14:59 2
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация

10-я ракетка мира Белинда Бенчич неожиданно проиграла Николе Бартунковой

От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
Футбол | 22.01.2026, 14:12
От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22.01.2026, 09:49
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22.01.2026, 07:48
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
21.01.2026, 17:11 2
Футбол
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем