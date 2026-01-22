Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
Australian Open
22 января 2026, 14:47
Во втором раунде Australian Open 2026 Новак разобрался с Франческо Маэстрелли

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) продолжает успешное выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

Во втором раунде серб в трех сетах разобрался с Франческо Маэстрелли (Италия, ATP 141) за 2 часа и 16 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Франческо Маэстрелли (Италия) [Q] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 3:6, 2:6, 2:6

Джокович впервые провел очное противостояние против Маэстрелли.

Новак одержал 399-ю победу над турнирах Grand Slam и 101-ю на Australian Open.

В первом круге мейджора в Мельбурне Джокович справился с Педро Мартинесом. Его следующим оппонентом будет Ботик ван де Зандсхульп.

Джокович с результатом 37–0 остается непобежденным в матчах мужского одиночного разряда на слэмах против квалифаеров и лаки-лузеров. У Новака больше всего побед среди всех игроков без поражений в Открытую эру в таких поединках.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
