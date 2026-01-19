Джокович успешно стартовал на Aus Open, одержав 100-ю победу в Мельбурне

10-кратный победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович (Сербия, ATP 4) вышел во второй раунд мейджора.

В первом круге серб в трех сетах разобрался с Педро Мартинесом (Испания, ATP 71) за 2 часа.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Педро Мартинес (Испания) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 3:6, 2:6, 2:6

Джокович провел первое очное противостояние против Педро.

Новак одержал 100-ю победу на Australian Open. Новак стал вторым игроком в Открытой эре со 100+ победами в матчах мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии после Роджера Федерера (102).

Также Джокович – первый теннисист, достигший этой отметки на трех разных турнирах Grand Slam (101 – Ролан Гаррос, 102 – Уимблдон). На US Open у Новака 95 викторий.

Джокович проводит 81-й мейджор в карьере и сравнялся с Роджером Федерером и Фелисиано Лопесом по этому показателю.

Следующим соперником Новака будет квалифайер Франческо Маэстрелли (Италия, ATP 141).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика