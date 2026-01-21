С кем сыграет Алькарас? Известна половина пар 1/16 финала Aus Open у мужчин
Карлос одолел Янника Ханфманна и в третеьм круге поборется с Корентеном Муте
21 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошли матчи второго раунда в верхней части мужского одиночного разряла.
Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас переиграл Янника Ханфманна и далее поборется с Корентеном Муте, который прошел Майкла Чжана – американец снялся с поединка в четвертой партии.
Прошлогодний финалист Александр Зверев переиграл Александра Мюллера. Следующим соперником Зверева будет Кэмерон Норри.
В среду из теннисистов в топ-10 в третий круг также прошел Алекс де Минаур – австралиец справился с Хамадом Меджедовичем.
22 числа на Australian Open состоятся встречи 1/32 финала в нижней части сетки. В частности, свой поединок проведет и действующий чемпион Янник Синнер.
Australian Open 2026. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] –
Томми Пол [19] – Алехандро Давидович Фокина [14]
Александр Бублик [10] – Томас Мартин Этчеверри
Фрэнсис Тиафо [29] – Алекс де Минаур [6]
Александр Зверев [3] – Кэмерон Норри [26]
Франсиско Черундоло [18] – Андрей Рублев [13]
Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан
Лернер Тьен [25] – Нуну Боржеш
