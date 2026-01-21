С кем сыграет Алькарас? Известна половина пар 1/16 финала Aus Open у мужчин

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 прошли матчи второго раунда в верхней части мужского одиночного разряла.

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас переиграл Янника Ханфманна и далее поборется с Корентеном Муте, который прошел Майкла Чжана – американец снялся с поединка в четвертой партии.

Прошлогодний финалист Александр Зверев переиграл Александра Мюллера. Следующим соперником Зверева будет Кэмерон Норри.

В среду из теннисистов в топ-10 в третий круг также прошел Алекс де Минаур – австралиец справился с Хамадом Меджедовичем.

22 числа на Australian Open состоятся встречи 1/32 финала в нижней части сетки. В частности, свой поединок проведет и действующий чемпион Янник Синнер.

Australian Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Корентен Муте [32]

Томми Пол [19] – Алехандро Давидович Фокина [14]

Александр Бублик [10] – Томас Мартин Этчеверри

Фрэнсис Тиафо [29] – Алекс де Минаур [6]

Александр Зверев [3] – Кэмерон Норри [26]

Франсиско Черундоло [18] – Андрей Рублев [13]

Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан

Лернер Тьен [25] – Нуну Боржеш