ВИДЕО. Заберет трофей? Как Алькарас вышел в 1/16 финала Australian Open
Во втором круге Карлос в трех сетах разобрался с Янником Ханфманном
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором круге испанец в трех сетах переиграл Янника Ханфманна (Германия, ATP 102) за 2 часа и 46 минут.
Australian Open 2026. 1/32 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Янника Ханфманн (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3, 6:2
В первой партии Карлитос отыгрался со счета 1:3, когда уступал с одним брейком.
Алькарас провел третье очное противостояние против Ханфманна. В первом круге он справился с Адамом Уолтоном.
Карлос не потерпел ни одного поражения (22–0) на турнирах Grand Slam в матчах против соперников, находящихся за пределами топ-100 рейтинга ATP, при этом 12 из этих побед были одержаны в трех сетах.
С момента введения 32 сеяных на мейджорах в 2001 году матч Алькараса с Муте станет лишь второй встречей в мужском одиночном разряде между сеяными под №1 и №32 после поединка Роджера Федерера и Николаса Массу на Ролан Гаррос в 2006 году.
Видеообзор матча Карлос Алькарас – Янник Ханфманн
Фотогалерея матча
