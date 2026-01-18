Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
18 января 2026, 15:50 |
ВИДЕО. Как Алькарас стартовал на Aus Open и вышел на Янника. Но не того

Карлос в трех сетах разобрался с Адамом Уолтоном и далее поборется с Ханфманном

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает первую строчку в мировом рейтинге, успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде испанец в трех сетах разобрался с Адамом Уолтоном (Австралия, ATP 79) за 2 часа и 8 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:2

Алькарас провел второе очное противостояние против Уолтона. В 2025 году Карлос переиграл Адама в 1/16 финала соревнований в Лондоне.

Алькарас одержал первую победу в 2026 году. Карлос в пятый раз в карьере пробился во второй круг Australian Open.

Алькарас стал четвертым игроком в Открытой эре, который выиграл стартовый матч в каждом из своих первых 20 выступлений в одиночном разряде на турнирахGrand Slam. Ранее это делали Артур Эш, Бьорн Борг и Рафаэль Надаль.

Следующим соперником Карлитоса будет тезка Янника Синнера – Ханфманн. Сам же Синнер находится в противоположной части сетки со вторым номером посева и их встреча с Алькарасом возможна только в финале. Итальянец стартует на мейджоре в Мельбурне 20 января поединком против Уго Гастона.

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Адам Уолтон

Фотогалерея матча

Адам Уолтон Карлос Алькарас (теннисист) Янник Ханфманн теннисные видеообзоры Australian Open 2026
