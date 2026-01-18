ВИДЕО. Как Алькарас стартовал на Aus Open и вышел на Янника. Но не того
Карлос в трех сетах разобрался с Адамом Уолтоном и далее поборется с Ханфманном
Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает первую строчку в мировом рейтинге, успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде испанец в трех сетах разобрался с Адамом Уолтоном (Австралия, ATP 79) за 2 часа и 8 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:2
Алькарас провел второе очное противостояние против Уолтона. В 2025 году Карлос переиграл Адама в 1/16 финала соревнований в Лондоне.
Алькарас одержал первую победу в 2026 году. Карлос в пятый раз в карьере пробился во второй круг Australian Open.
Алькарас стал четвертым игроком в Открытой эре, который выиграл стартовый матч в каждом из своих первых 20 выступлений в одиночном разряде на турнирахGrand Slam. Ранее это делали Артур Эш, Бьорн Борг и Рафаэль Надаль.
Следующим соперником Карлитоса будет тезка Янника Синнера – Ханфманн. Сам же Синнер находится в противоположной части сетки со вторым номером посева и их встреча с Алькарасом возможна только в финале. Итальянец стартует на мейджоре в Мельбурне 20 января поединком против Уго Гастона.
Видеообзор матча Карлос Алькарас – Адам Уолтон
Фотогалерея матча
