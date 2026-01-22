Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ветераны Чилич и Вавринка вышли в 1/16 финала Aus Open. Реакция Джоковича
Australian Open
22 января 2026, 16:15 |
286
0

Ветераны Чилич и Вавринка вышли в 1/16 финала Aus Open. Реакция Джоковича

Марин разобрал Дениса Шаповалова, а Стэн выгрыз победу у Артура Хеа

22 января 2026, 16:15 |
286
0
Ветераны Чилич и Вавринка вышли в 1/16 финала Aus Open. Реакция Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

37-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 70) и 40-летний швейцарец Стэн Вавринка пробились в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Чилич во втором круге мейджора в трех сетах разгромил 21-го сеяного Дениса Шаповалова (Канада, ATP 23) за 2 часа и 10 минут.

Марин стартовал на Australian Open с победы над Даниэлем Альтмайером. Его следующим оппонентом будет 13-й номер рейтинга АТР Каспер Рууд.

Чилич одержал 599-ю победу в карьере на уровне ATP, сравнявшись с Гораном Иванишевичем по количеству викторий среди хорватских теннисистов в Открытую эру.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Денис Шаповалов (Канада) [21] – Марин Чилич (Хорватия) – 4:6, 3:6, 2:6

Вавринка, который проводит последний сезон в карьере, во втором раунде Aus Open вырвал победу в пятисетовом триллере у Артура Хеа (Франция, ATP 198) за 4 часа и 33 минуты. Этот поединок пока что является самым продолжительным на текущем слэме.

Этот матч стал для Стэна 49-м пятисетовиком в карьере на турнирах Grand Slam – он обошел Роджера Федерера (48) и стал единоличным рекордсменом Открытой эры по этому показателю.

С момента введения сетки на 128 игроков на всех четырех турнирах Grand Slam в 1987 году Вавринка в 40 лет и 296 дней стал самым возрастным игроком, одержавшим более одной победы на одном мейджоре.

Стэн стартовал на AO-2026 с победы над Ласло Дьере. Его следующим соперником будет девятая ракетка мира Тейлор Фритц.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Артур Хеа (Франция) [Q] – Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – 6:4, 3:6, 6:3, 5:7, 6:7 (3:10)

Помимо Чилича и Вавринки, 22 января в 1/16 финала Aus Open также вышел 38-летний Новак Джокович из Сербии. После завершения игрового дня Новак опубликовал к себе в сториз пост со своим результатом матча и результатами Марина со Стэном, подписав:

«Без старца нема ударца», что в переводе с сербского означает: «Без старика нет удара».

По теме:
Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин
По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок
Удачный дебют: Скляр пробилась в основную сетку юниорского Aus Open 2026
Стэн Вавринка Новак Джокович Марин Чилич Денис Шаповалов Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
Теннис | 22 января 2026, 14:47 0
ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam

Во втором раунде Australian Open 2026 Новак разобрался с Франческо Маэстрелли

Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Бокс | 22 января 2026, 09:02 4
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове

Виталий рассказал, сколько людей покинули Киев

Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Теннис | 21.01.2026, 21:15
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Биатлон | 22.01.2026, 14:44
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22.01.2026, 09:28
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 9
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем