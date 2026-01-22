Ветераны Чилич и Вавринка вышли в 1/16 финала Aus Open. Реакция Джоковича

37-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 70) и 40-летний швейцарец Стэн Вавринка пробились в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Чилич во втором круге мейджора в трех сетах разгромил 21-го сеяного Дениса Шаповалова (Канада, ATP 23) за 2 часа и 10 минут.

Марин стартовал на Australian Open с победы над Даниэлем Альтмайером. Его следующим оппонентом будет 13-й номер рейтинга АТР Каспер Рууд.

Чилич одержал 599-ю победу в карьере на уровне ATP, сравнявшись с Гораном Иванишевичем по количеству викторий среди хорватских теннисистов в Открытую эру.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Денис Шаповалов (Канада) [21] – Марин Чилич (Хорватия) – 4:6, 3:6, 2:6

Вавринка, который проводит последний сезон в карьере, во втором раунде Aus Open вырвал победу в пятисетовом триллере у Артура Хеа (Франция, ATP 198) за 4 часа и 33 минуты. Этот поединок пока что является самым продолжительным на текущем слэме.

Этот матч стал для Стэна 49-м пятисетовиком в карьере на турнирах Grand Slam – он обошел Роджера Федерера (48) и стал единоличным рекордсменом Открытой эры по этому показателю.

С момента введения сетки на 128 игроков на всех четырех турнирах Grand Slam в 1987 году Вавринка в 40 лет и 296 дней стал самым возрастным игроком, одержавшим более одной победы на одном мейджоре.

Стэн стартовал на AO-2026 с победы над Ласло Дьере. Его следующим соперником будет девятая ракетка мира Тейлор Фритц.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Артур Хеа (Франция) [Q] – Стэн Вавринка (Швейцария) [WC] – 6:4, 3:6, 6:3, 5:7, 6:7 (3:10)

Помимо Чилича и Вавринки, 22 января в 1/16 финала Aus Open также вышел 38-летний Новак Джокович из Сербии. После завершения игрового дня Новак опубликовал к себе в сториз пост со своим результатом матча и результатами Марина со Стэном, подписав:

«Без старца нема ударца», что в переводе с сербского означает: «Без старика нет удара».