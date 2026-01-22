Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026, где в прошлом году взял трофей.

Во втором круге итальянец в трех сетах разгромил Джеймса Дакворта (Австралия, ATP 88) за 1 час и 49 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Джеймс Дакворт (Австралия) – Янник Синнер (Италия) [2] – 1:6, 4:6, 2:6

Синнер провел четвертое очное противостояние против Дакворта и одержал третью победу.

В Открытую эру Янник с результатом 19–0 является одним из всего двух теннисистов, не потерпевших ни одного поражения в матчах мужского одиночного разряда на домашних турнирах Grand Slam своих соперников (минимум 10 матчей). Первым был Хуан Мартин дель Потро (12–0).

Синнер одержал 24-ю победу на Australian Open – это наибольшее количество викторий на одном турнире уровня ATP за всю его карьеру. Тем самым он превзошел свой показатель на US Open, где у него 23 победы.

На старте мейджора в Мельбурне Янник справился с Уго Гастоном. Его следующим оппонентом будет Элиот Спиззирри.

ВИДЕО. Синнер вышел в третий раунд Aus Open и установил личный рекорд на GS