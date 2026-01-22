Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Синнер вышел в третий раунд Aus Open и установил личный рекорд на GS
Australian Open
22 января 2026, 14:37 | Обновлено 22 января 2026, 15:28
134
0

ВИДЕО. Синнер вышел в третий раунд Aus Open и установил личный рекорд на GS

Во втором круге мейджора в Мельбурне Янник разобрался с Джеймсом Даквортом

22 января 2026, 14:37 | Обновлено 22 января 2026, 15:28
134
0
ВИДЕО. Синнер вышел в третий раунд Aus Open и установил личный рекорд на GS
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2026, где в прошлом году взял трофей.

Во втором круге итальянец в трех сетах разгромил Джеймса Дакворта (Австралия, ATP 88) за 1 час и 49 минут.

Australian Open 2026. 1/32 финала

Джеймс Дакворт (Австралия) – Янник Синнер (Италия) [2] – 1:6, 4:6, 2:6

Синнер провел четвертое очное противостояние против Дакворта и одержал третью победу.

В Открытую эру Янник с результатом 19–0 является одним из всего двух теннисистов, не потерпевших ни одного поражения в матчах мужского одиночного разряда на домашних турнирах Grand Slam своих соперников (минимум 10 матчей). Первым был Хуан Мартин дель Потро (12–0).

Синнер одержал 24-ю победу на Australian Open – это наибольшее количество викторий на одном турнире уровня ATP за всю его карьеру. Тем самым он превзошел свой показатель на US Open, где у него 23 победы.

На старте мейджора в Мельбурне Янник справился с Уго Гастоном. Его следующим оппонентом будет Элиот Спиззирри.

ВИДЕО. Синнер вышел в третий раунд Aus Open и установил личный рекорд на GS

По теме:
ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
ВИДЕО. Как Свентек разобралась с чешкой и пробилась в 1/16 финала Aus Open
ВИДЕО. Заберет трофей? Как Алькарас вышел в 1/16 финала Australian Open
Янник Синнер Джеймс Дакворт теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
Теннис | 22 января 2026, 14:59 0
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация
В женской сетке Australian Open 2026 произошла первая громкая сенсация

10-я ракетка мира Белинда Бенчич неожиданно проиграла Николе Бартунковой

Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Футбол | 22 января 2026, 11:11 8
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас

Известный футбольный эксперт назвал вратаря и двух защитников

Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22.01.2026, 05:42
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Футбол | 21.01.2026, 17:11
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22.01.2026, 07:48
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем