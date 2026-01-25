Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026
25 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/8 финала в верхней части женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 12:00 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 16).
Это будет первое очное противостояние.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Юлией Путинцевой, либо с Ивой Йович.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
