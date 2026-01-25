Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
25 января 2026, 02:35 | Обновлено 25 января 2026, 02:39
334
0

Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026

25 января 2026, 02:35 | Обновлено 25 января 2026, 02:39
334
0
Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

25 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/8 финала в верхней части женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 12:00 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 16).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Юлией Путинцевой, либо с Ивой Йович.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок Свитолиной. Расписание матчей украинцев на 25 января на Aus Open
Виктория Мбоко Арина Соболенко смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 24 января 2026, 05:32 6
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора

Украинский боксер считает, что британец способен победить

Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Футбол | 24 января 2026, 23:55 3
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал

Матч закончился со счетом 2:0

Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Биатлон | 24.01.2026, 15:22
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Футбол | 24.01.2026, 09:06
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин
Теннис | 24.01.2026, 17:07
Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин
Минус Осака и Носкова. Определены все пары 1/8 финала Aus Open у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 11
Другие виды
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 7
Футбол
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 14
Другие виды
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 3
Футбол
Косенко объяснил сенсационное поражение сборной Украины на Евро-2026
Косенко объяснил сенсационное поражение сборной Украины на Евро-2026
23.01.2026, 03:55 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем