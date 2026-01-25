Арина Соболенко – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/8 финала в верхней части женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 12:00 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Виктория Мбоко (Канада, WTA 16).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Юлией Путинцевой, либо с Ивой Йович.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА