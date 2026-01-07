Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 06:33
ВИДЕО. Польша разбила Нидерланды и вышла в четвертьфинал United Cup 2026

Ига Свентек и Хуберт Хуркач вывелb поляков в плей-офф командного турнира

07 января 2026, 06:33
ВИДЕО. Польша разбила Нидерланды и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

7 января сборная Польши разобралась с Нидерландами на командном турнире United Cup 2026.

В последнем противостоянии группы F поляки одержали победу со счетом 3:0.

В одиночных матчах Ига Свентек и Хуберт Хуркач переиграли Сюзан Ламенс и Таллона Грикспора соответственно, а в миксте Катажина Кава и Ян Зелиньски одолели тандем Деми Схюрс / Давид Пель.

Польша выиграла группу F у Нидерландов и Германии – шесть выигранных поединков из шести возможных (четыре одиночки и два парных).

Поляки стали последними участниками плей-офф United Cup. В четвертьфинал также пробились команды США, Греции, Австралии, Швейцарии, Аргентины, Бельгии и Чехии.

United Cup 2026. Группа F, 7 января

Польша – Нидерланды – 3:0

  • Ига Свентек – Сюзан Ламенс – 6:3, 6:2
  • Хуберт Хуркач – Таллон Грикспор – 6:3, 7:6 (7:4)
  • Катажина Кава / Ян Зелиньски – Деми Схюрс / Давид Пель – 6:3, 3:6, [10:4]

Видеообзор матча Ига Свентек – Сюзан Ламенс

Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Таллон Грикспор

Видеообзор матча Катажина Кава / Ян Зелиньски – Деми Схюрс / Давид Пель

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
