ВИДЕО. Польша разбила Нидерланды и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
Ига Свентек и Хуберт Хуркач вывелb поляков в плей-офф командного турнира
7 января сборная Польши разобралась с Нидерландами на командном турнире United Cup 2026.
В последнем противостоянии группы F поляки одержали победу со счетом 3:0.
В одиночных матчах Ига Свентек и Хуберт Хуркач переиграли Сюзан Ламенс и Таллона Грикспора соответственно, а в миксте Катажина Кава и Ян Зелиньски одолели тандем Деми Схюрс / Давид Пель.
Польша выиграла группу F у Нидерландов и Германии – шесть выигранных поединков из шести возможных (четыре одиночки и два парных).
Поляки стали последними участниками плей-офф United Cup. В четвертьфинал также пробились команды США, Греции, Австралии, Швейцарии, Аргентины, Бельгии и Чехии.
United Cup 2026. Группа F, 7 января
Польша – Нидерланды – 3:0
- Ига Свентек – Сюзан Ламенс – 6:3, 6:2
- Хуберт Хуркач – Таллон Грикспор – 6:3, 7:6 (7:4)
- Катажина Кава / Ян Зелиньски – Деми Схюрс / Давид Пель – 6:3, 3:6, [10:4]
Видеообзор матча Ига Свентек – Сюзан Ламенс
Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Таллон Грикспор
Видеообзор матча Катажина Кава / Ян Зелиньски – Деми Схюрс / Давид Пель
