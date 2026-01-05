Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026
WTA
05 января 2026, 12:09 |
155
0

ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026

Коко вместе с Кристианом Харрисоном принесла победу США над Испанией

05 января 2026, 12:09 |
155
0
ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Кристиан Харрисон

5 января сборная США переиграла команду Испании и вышла в полуфинал United Cup 2026.

Американцы одержали общую победу со счетом 2:1. Все решилось в смешанном парном поединке.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Коко Гауфф потерпела неожиданное поражение от Джессики Бузас Манейро. Затем Тейлор Фритц вырвал викторию у Хауме Муньяра и перевел противостояние в микст.

В миксте Гауфф и Кристиан Харрисон переиграли дуэт Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес и принесли США общую победу, а также выход в четвертьфинал.

В одной группе А (город Перт) с США и Испанией выступала Аргентина, которая 2 числа разбила испанцев 3:0. 4 января США одолели аргентинцев 2:1.

United Cup 2026. Группа А, 5 января

04:00. США – Испания

  • Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро – 1:6, 7:6 (7:3), 0:6
  • Тейлор Фритц – Хауме Муньяр – 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6)
  • Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес – 7:6 (7:5), 6:0

ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Коко ГауффДжессика Бузас Манейро

Видеообзор матча Тейлор ФритцХауме Муньяр

Видеообзор матча Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес

По теме:
Великобритания – Греция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 13-е место, Анисимова обошла Гауфф
Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
Кристиан Харрисон сборная США по теннису сборная Испании по теннису женская сборная США по теннису женская сборная Испании по теннису Тейлор Фритц Коко Гауфф Иньиго Сервантес Хауме Муньяр Ивонн Кавалье-Реймерс Джессика Бузас Манейро United Cup фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 05 января 2026, 09:33 2
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок 1/32 финала состоится 5 января и начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05 января 2026, 07:07 5
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе

Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис

У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05.01.2026, 08:03
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 05.01.2026, 07:55
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Футбол | 05.01.2026, 05:42
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 11
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 2
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем