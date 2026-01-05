ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026
Коко вместе с Кристианом Харрисоном принесла победу США над Испанией
5 января сборная США переиграла команду Испании и вышла в полуфинал United Cup 2026.
Американцы одержали общую победу со счетом 2:1. Все решилось в смешанном парном поединке.
Вначале Коко Гауфф потерпела неожиданное поражение от Джессики Бузас Манейро. Затем Тейлор Фритц вырвал викторию у Хауме Муньяра и перевел противостояние в микст.
В миксте Гауфф и Кристиан Харрисон переиграли дуэт Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес и принесли США общую победу, а также выход в четвертьфинал.
В одной группе А (город Перт) с США и Испанией выступала Аргентина, которая 2 числа разбила испанцев 3:0. 4 января США одолели аргентинцев 2:1.
United Cup 2026. Группа А, 5 января
04:00. США – Испания
- Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро – 1:6, 7:6 (7:3), 0:6
- Тейлор Фритц – Хауме Муньяр – 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6)
- Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес – 7:6 (7:5), 6:0
