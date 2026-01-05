5 января сборная США переиграла команду Испании и вышла в полуфинал United Cup 2026.

Американцы одержали общую победу со счетом 2:1. Все решилось в смешанном парном поединке.

Вначале Коко Гауфф потерпела неожиданное поражение от Джессики Бузас Манейро. Затем Тейлор Фритц вырвал викторию у Хауме Муньяра и перевел противостояние в микст.

В миксте Гауфф и Кристиан Харрисон переиграли дуэт Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес и принесли США общую победу, а также выход в четвертьфинал.

В одной группе А (город Перт) с США и Испанией выступала Аргентина, которая 2 числа разбила испанцев 3:0. 4 января США одолели аргентинцев 2:1.

United Cup 2026. Группа А, 5 января

04:00. США – Испания

Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро – 1:6, 7:6 (7:3), 0:6

– 1:6, 7:6 (7:3), 0:6 Тейлор Фритц – Хауме Муньяр – 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6)

– Хауме Муньяр – 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6) Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес – 7:6 (7:5), 6:0

ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026

Видеообзор матча Коко Гауфф – Джессика Бузас Манейро

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Хауме Муньяр

Видеообзор матча Коко Гауфф / Кристиан Харрисон – Ивонн Кавалье-Реймерс / Иньиго Сервантес