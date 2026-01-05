ФОТО. Победа Крейчиковой и поражение Рууда. Чехия разгромила Норвегию
Чехи переиграли норвежцев со счетом 3:0 в матчевом противостоянии турнира United Cup
Сборная Чехии одержала убедительную победу над командой Норвегии на турнире United Cup 2026, который проходит в Австралии.
В ночь на 5 января чехи переиграли соперников с общим счетом 3:0, выиграв два одиночных поединка и один парный.
Вначале Барбора Крейчикова справилась с Малене Хельго. Далее Якуб Меншик в двух партиях одолел Каспера Рууда.
В миксте Крейчикова вместе с Адамом Павлашеком переиграла дуэт Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович.
Чехия и Норвегия в одной группе D (город Сидней) выступают вместе с Австралией. Днем ранее норвежцы потерпели поражение от австралийцев 1:2. Норвегия потеряла шансы на плей-офф United Cup.
United Cup 2026. Группа D, 5 января
Чехия – Норвегия – 3:0
- Барбора Крейчикова – Малене Хельго – 6:4, 6:3
- Якуб Меншик – Каспер Рууд – 7:5, 7:6 (8:6)
- Барбора Крейчикова / Адам Павлашек – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович – 7:5, 6:2
