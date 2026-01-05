ФОТО. Победа Крейчиковой и поражение Рууда. Чехия разгромила Норвегию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 января 2026, 07:31 | Обновлено 05 января 2026, 09:21
Чехи переиграли норвежцев со счетом 3:0 в матчевом противостоянии турнира United Cup

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Чехии одержала убедительную победу над командой Норвегии на турнире United Cup 2026, который проходит в Австралии.

В ночь на 5 января чехи переиграли соперников с общим счетом 3:0, выиграв два одиночных поединка и один парный.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Барбора Крейчикова справилась с Малене Хельго. Далее Якуб Меншик в двух партиях одолел Каспера Рууда.

В миксте Крейчикова вместе с Адамом Павлашеком переиграла дуэт Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович.

Чехия и Норвегия в одной группе D (город Сидней) выступают вместе с Австралией. Днем ранее норвежцы потерпели поражение от австралийцев 1:2. Норвегия потеряла шансы на плей-офф United Cup.

United Cup 2026. Группа D, 5 января

Чехия – Норвегия – 3:0

  • Барбора Крейчикова – Малене Хельго – 6:4, 6:3
  • Якуб Меншик – Каспер Рууд – 7:5, 7:6 (8:6)
  • Барбора Крейчикова / Адам Павлашек – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович – 7:5, 6:2

Видеообзор матча Барбора Крейчикова – Малене Хельго

Видеообзор матча Якуб Меншик – Каспер Рууд

Видеообзор матча Барбора Крейчикова / Адам Павлашек – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович

