4 января сборная Швейцарии переиграла Италию и пробилась в полуфинал командного турнира United Cup 2026.

Швейцарцы одержали общую победу со счетом 2:1 – все решилось на супертай-брейке смешанного парного поединка.

Вначале Белинда Бенчич переиграла Жасмин Паолини, а Флавио Коболли в трехчасовом триллере одолел Стэна Вавринку.

В миксте Бенчич вместе с Якубом Паулем на супертай-брейке выиграла у дуэта Сара Эррани / Андреа Вавассори.

Швейцария вышла в плей-офф United Cup благодаря двум победам в группе С – днем ранее швейцарцы справились с Францией 3:0. Италия и Франция еще сохраняют шансы на выход из группы – большую роль будет играть результат их очного матчевого противостояния.

United Cup 2026. Группа С, 4 января

Италия – Швейцария – 1:2

Жасмин Паолини – Белинда Бенчич – 4:6, 3:6

– 4:6, 3:6 Флавио Коболли – Стэн Вавринка – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4)

– Стэн Вавринка – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4) Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Якуб Паул – 5:7, 6:4, [7:10]

ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич

Видеообзор матча Флавио Коболли – Стэн Вавринка

Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Якуб Паул