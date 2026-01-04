ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
Белинда Бенчич и Якуб Паул на супертай-брейке одолели тандем Эррани / Вавассори
4 января сборная Швейцарии переиграла Италию и пробилась в полуфинал командного турнира United Cup 2026.
Швейцарцы одержали общую победу со счетом 2:1 – все решилось на супертай-брейке смешанного парного поединка.
Вначале Белинда Бенчич переиграла Жасмин Паолини, а Флавио Коболли в трехчасовом триллере одолел Стэна Вавринку.
В миксте Бенчич вместе с Якубом Паулем на супертай-брейке выиграла у дуэта Сара Эррани / Андреа Вавассори.
Швейцария вышла в плей-офф United Cup благодаря двум победам в группе С – днем ранее швейцарцы справились с Францией 3:0. Италия и Франция еще сохраняют шансы на выход из группы – большую роль будет играть результат их очного матчевого противостояния.
United Cup 2026. Группа С, 4 января
Италия – Швейцария – 1:2
- Жасмин Паолини – Белинда Бенчич – 4:6, 3:6
- Флавио Коболли – Стэн Вавринка – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4)
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Якуб Паул – 5:7, 6:4, [7:10]
Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
Видеообзор матча Флавио Коболли – Стэн Вавринка
Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Якуб Паул
