Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Швейцария переиграла Италию и вышла в четвертьфинал United Cup 2026
ATP
04 января 2026, 19:13 | Обновлено 04 января 2026, 19:20
154
0

Белинда Бенчич и Якуб Паул на супертай-брейке одолели тандем Эррани / Вавассори

Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич и Якуб Паул

4 января сборная Швейцарии переиграла Италию и пробилась в полуфинал командного турнира United Cup 2026.

Швейцарцы одержали общую победу со счетом 2:1 – все решилось на супертай-брейке смешанного парного поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Белинда Бенчич переиграла Жасмин Паолини, а Флавио Коболли в трехчасовом триллере одолел Стэна Вавринку.

В миксте Бенчич вместе с Якубом Паулем на супертай-брейке выиграла у дуэта Сара Эррани / Андреа Вавассори.

Швейцария вышла в плей-офф United Cup благодаря двум победам в группе С – днем ранее швейцарцы справились с Францией 3:0. Италия и Франция еще сохраняют шансы на выход из группы – большую роль будет играть результат их очного матчевого противостояния.

United Cup 2026. Группа С, 4 января

Италия – Швейцария – 1:2

  • Жасмин Паолини – Белинда Бенчич – 4:6, 3:6
  • Флавио Коболли – Стэн Вавринка – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4)
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Якуб Паул – 5:7, 6:4, [7:10]

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич

Видеообзор матча Флавио Коболли – Стэн Вавринка

Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Якуб Паул

Сара Эррани сборная Италии по теннису женская сборная Италии по теннису сборная Швейцарии по теннису Стэн Вавринка Белинда Бенчич Жасмин Паолини Флавио Коболли Андреа Вавассори Италия - Швейцария женская сборная Швейцарии по теннису United Cup
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
