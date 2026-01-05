5 января сборная Греция одержала победу над Великобританией на United Cup 2026.

Греки переиграли соперников со счетом 2:1. В одиночных поединках Стефанос Циципас и Мария Саккари виграли у Билли Харриса и Эммы Радукану соответственно.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Единственное очко британцы взяли в смешанном парной игре – Оливия Николлс и Нил Скупски справились с Деспиной Папамихаил и Стефанос Сакелларидис.

Греция выиграла группу Е у Британии и Японии и пробилась в четвертьфинал.

United Cup 2026. Группа С, 5 января

Великобритания – Греция – 1:2

Билли Харрис – Стефанос Циципас – 6:4, 1:6, 6:7 (4:7)

– 6:4, 1:6, 6:7 (4:7) Эмма Радукану – Мария Саккари – 3:6, 6:3, 1:6

– 3:6, 6:3, 1:6 Оливия Николлс / Нил Скупски – Мария Саккари / Стефанос Циципас – 6:2, 3:6, [10:4]

ФОТО. Циципас и Саккари в 1/4 финала. Греция одолела Британию на United Cup

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Билли Харрис – Стефанос Циципас

Видеообзор матча Эмма Радукану – Мария Саккари

Видеообзор матча Оливия Николлс / Нил Скупски – Мария Саккари / Стефанос Циципас