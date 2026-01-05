ФОТО. Циципас и Саккари в 1/4 финала. Греция одолела Британию на United Cup
Греки одолели соперников со счетом 2:1 на выставочном турнире в Австралии
5 января сборная Греция одержала победу над Великобританией на United Cup 2026.
Греки переиграли соперников со счетом 2:1. В одиночных поединках Стефанос Циципас и Мария Саккари виграли у Билли Харриса и Эммы Радукану соответственно.
Единственное очко британцы взяли в смешанном парной игре – Оливия Николлс и Нил Скупски справились с Деспиной Папамихаил и Стефанос Сакелларидис.
Греция выиграла группу Е у Британии и Японии и пробилась в четвертьфинал.
United Cup 2026. Группа С, 5 января
Великобритания – Греция – 1:2
- Билли Харрис – Стефанос Циципас – 6:4, 1:6, 6:7 (4:7)
- Эмма Радукану – Мария Саккари – 3:6, 6:3, 1:6
- Оливия Николлс / Нил Скупски – Мария Саккари / Стефанос Циципас – 6:2, 3:6, [10:4]
