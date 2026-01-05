Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Победы Хуркача и Свентек. Сборная Польши разгромила Германию
ATP
05 января 2026, 15:22 | Обновлено 05 января 2026, 23:43
6
0

ФОТО. Победы Хуркача и Свентек. Сборная Польши разгромила Германию

Поляки переиграли немцев со счетом 3:0 на командном турнире United Cup 2026

05 января 2026, 15:22 | Обновлено 05 января 2026, 23:43
6
0
ФОТО. Победы Хуркача и Свентек. Сборная Польши разгромила Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

5 января сборная Польши переиграла команду Германии на United Cup 2026.

Поляки одолели соперников со счетом 3:0. Первое очко Польше принес Хуберт Хуркач, который справился с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Далее Ига Свентек с камбеком выиграла у Евы Лис. А в миксте Катажина Кава и Ян Зелиньски справились с дуэтом Лауром Зигемунд / Александр Зверев.

В одной группе F Польша и Германия выступают с Нидерландами. Противостояния этой группы проходят в Сиднее.

United Cup 2026. Группа F, 5 января

Германия – Польша – 0:3

  • Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 3:6, 4:6
  • Ева Лис – Ига Свентек – 6:3, 3:6, 4:6
  • Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 6:7 (6:8), 3:6

ФОТО. Победы Хуркача и Свентек. Сборная Польши разгромила Германию

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Александр ЗверевХуберт Хуркач

Видеообзор матча Ева Лис – Ига Свентек

Видеообзор матча Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Катажина Кава / Ян Зелиньски

По теме:
Уроженка Киева Ева Лис навязала плотную борьбу Свентек на United Cup 2026
Великобритания – Греция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026
Ян Зелиньски женская сборная Германии по теннису сборная Польши по теннису сборная Германии по теннису Александр Зверев Лаура Зигемунд Ига Свёнтек Катажина Кава Хуберт Хуркач United Cup женская сборная Польши по теннису Ева Лис фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Футбол | 05 января 2026, 19:07 5
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения

Михаил опубликовал первый пост с момента начала дисквалификации

У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05 января 2026, 08:03 56
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы

У братьев Суркисов есть обязательства перед Фирташем

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Теннис | 05.01.2026, 20:55
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем