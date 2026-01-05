ФОТО. Победы Хуркача и Свентек. Сборная Польши разгромила Германию
Поляки переиграли немцев со счетом 3:0 на командном турнире United Cup 2026
5 января сборная Польши переиграла команду Германии на United Cup 2026.
Поляки одолели соперников со счетом 3:0. Первое очко Польше принес Хуберт Хуркач, который справился с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Далее Ига Свентек с камбеком выиграла у Евы Лис. А в миксте Катажина Кава и Ян Зелиньски справились с дуэтом Лауром Зигемунд / Александр Зверев.
В одной группе F Польша и Германия выступают с Нидерландами. Противостояния этой группы проходят в Сиднее.
United Cup 2026. Группа F, 5 января
Германия – Польша – 0:3
- Александр Зверев – Хуберт Хуркач – 3:6, 4:6
- Ева Лис – Ига Свентек – 6:3, 3:6, 4:6
- Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Катажина Кава / Ян Зелиньски – 6:7 (6:8), 3:6
Видеообзор матча Александр Зверев – Хуберт Хуркач
Видеообзор матча Ева Лис – Ига Свентек
Видеообзор матча Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Катажина Кава / Ян Зелиньски
