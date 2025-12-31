Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 11:17
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион

Приватбанк выставил на аукцион право аренды «Днепр-Арена» и тренировочной базы

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион Днепр-Арена

Приватбанк выставил на аукцион через систему Prozorro право аренды футбольного стадиона «Днепр-Арена» и футбольной тренировочной базы в г. Днепр, ранее принадлежавших одноимённому клубу.

Передача в аренду одного из крупнейших спортивных объектов города будет проходить по прозрачной и открытой процедуре торгов. На аукционе предлагается право аренды объектов на один год с автоматической пролонгацией договора. Стартовая стоимость арендной платы составляет 2 млн 698 тысяч грн в месяц.

«Днепр-Арена» – футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест 31 003 зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году.

Футбольная арена имеет поле, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей СМИ, судей, VIP-ложа на 296 мест, ресторан на 550 мест.

Футбольное поле предусматривает систему подогрева, автоматического полива и оснастки системой искусственного освещения для проведения матчей в вечернее время.

В состав тренировочной базы входят три искусственных и четыре травяных поля, крытый манеж с полем по искусственному покрытию и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилищных корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, комната для тренировочного совещания, комната для совещания тренерского состава.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр Днепр-Арена Приватбанк аукцион
Николай Тытюк Источник
