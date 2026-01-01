ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»
Лондонский «Челси» попрощался с итальянским наставником Энцо Мареской. об этом сообщает пресс-служба «синих».
«За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за вклад в развитие клуба.
Учитывая, что команде еще предстоит достичь ключевых целей в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде лучший шанс вернуть сезон в нужное русло.
Мы желаем Энцо успехов в будущем».
Энцо Мареска работал в лондонскому клубе с лета 2024 года. До этого он возглавлял «Лестер».
Ранее Фабрицио Романо сообщал о том, что Мареска покинул «Челси».
