Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
Англия
01 января 2026, 14:28 | Обновлено 01 января 2026, 14:29
Энцо Мареска покинул пост коуча «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Лондонский «Челси» попрощался с итальянским наставником Энцо Мареской. об этом сообщает пресс-служба «синих».

«За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за вклад в развитие клуба.

Учитывая, что команде еще предстоит достичь ключевых целей в четырех турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде лучший шанс вернуть сезон в нужное русло.

Мы желаем Энцо успехов в будущем».

Энцо Мареска работал в лондонскому клубе с лета 2024 года. До этого он возглавлял «Лестер».

Ранее Фабрицио Романо сообщал о том, что Мареска покинул «Челси».

По теме:
Победитель еврокубка попрощался с тренером. Романо подтвердил
Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина
Мудрик поблагодарил фанатов, намекнув на возвращение: «Не могу дождаться»
чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Перець
це вам не Упл тут ніхто не буде давати другий шанс
Ответить
+3
Maks23
В Карпаты 🚶‍♂️ походу переходит...
Ответить
+1
Spaceman
Щас як прийде Мудрик - всіх порвуть....  
Ответить
+1
OKs100
Кто будет новым тренером? Хацкевич и Лужный свободны.
Ответить
+1
Адмирал
Пуму заблокировали☝️
Ответить
0
