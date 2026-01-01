Победитель еврокубка попрощался с тренером. Романо подтвердил
Пути Энцо Марески и «Челси» разошлись
Итальянский коуч Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны приняли решение о прекращении сотрудничества. Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24-48 часов. Теперь «Челси» начнет работу над поиском нового тренера.
Вместе с Мареской «Челси» в мае 2025 года завоевал Лигу конференций, обыграл в финале «Бетис» со счетом 4:1. В команде он работал с лета 2024 года.
В АПЛ «синие» идут шестыми с 30 набранными очками.
Ранее сообщалось о том, что Мареске стало плохо после игры с «Борнмутом.
🚨💣 BREAKING: Chelsea and Enzo Maresca agree to part company with immediate effect. It’s OVER.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026
Official statement to follow but all done after tension growing last 24/48h.
Chelsea will now start working on new manager appointment. 🔵🔜 pic.twitter.com/dgj3bjxlNe
