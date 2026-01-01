Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 января 2026, 14:10 | Обновлено 01 января 2026, 14:12
Пути Энцо Марески и «Челси» разошлись

Победитель еврокубка попрощался с тренером. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский коуч Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны приняли решение о прекращении сотрудничества. Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24-48 часов. Теперь «Челси» начнет работу над поиском нового тренера.

Вместе с Мареской «Челси» в мае 2025 года завоевал Лигу конференций, обыграл в финале «Бетис» со счетом 4:1. В команде он работал с лета 2024 года.

В АПЛ «синие» идут шестыми с 30 набранными очками.

Ранее сообщалось о том, что Мареске стало плохо после игры с «Борнмутом.

чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
