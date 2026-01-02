Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Жил Висенте
02.01.2026 20:45 - : -
Спортинг Лиссабон
Португалия
02 января 2026, 01:24 |
Жил Висенте – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 2 января и начнется в 20:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

2 января, свою встречу 17 тура чемпионата Португалии проведут Жил Висенте – Спортинг. Начало матча запланировано на 20:45 по киевскому времени.

Жил Висенте

Сезон для Жил Висенте начался мощно, ведь команда смогла одержать 7 побед в десяти матчах, что позволило закрепиться в верхней части турнирной таблице. Теперь у клуба серия из шести матчей без выигрышей (5 ничьих и одно поражение). В последнем туре сыграли 2:2 в гостях против Ароки, хотя уступали 0:2 к 12 минуте, а потом, совершили камбэк, имея шансы даже на победу.

Благодаря мощному старту, Жил Висенте еще держится на высокой четвертой позиции, до топ-3 далеко, а Брага отстает всего на очко. От «петухов» особого прорыва не ждали, пятое место в элите, лучший результат клуба в истории. У команды три кадровые потери перед этим противостоянием.

Спортинг

Португальский гранд пока идет вторым в чемпионате, отставание от первого Порту составляет 5 очков, такой же отрыв и от третьей Бенфики. Обращает на себя внимание тот факт, что клуб забивает больше всех в Примейре, почти три мяча за игру в среднем.

В последнем туре Спортинг одолел на своем поле Риу Аве со счетом 4:0, хет триком отметился колумбийский нападающий Луис Суарес. Так серия без поражений в чемпионате достигла 12 матчей. Клуб выступает в Лиге чемпионов, где держится в зоне плей-офф, занимая, 14 место, осталось еще сыграть против ПСЖ дома и Атлетика в гостях. Шестеро футболистов не помогут партнерам в этом противостоянии.

Личные встречи

В очных противостояниях Спортинг владеет подавляющим преимуществом. Команды в прошлом сезоне пересекались трижды, Жил Висенте устоял дома – 0:0 и уступил на выезде – 1:2, еще одна битва состоялась в кубке португальской лиги, там лиссабонцы выиграли на выезде – 1:0.

Прогноз

Встречаются команды из топ-4, хотя Спортинг, конечно, считается выше классом, поэтому и котируется фаворитом. Жил Висенте в этом сезоне уступил дважды дома, но пропустил всего 5 очков в 7 противостояниях. Рискну поставить на тотал меньше 2,5 голов за 1,8, хозяева играют с акцентом на оборону.

Прогноз Sport.ua
Жил Висенте
2 января 2026 -
20:45
Спортинг Лиссабон
Тотал меньше 2.5 1.80
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
