Спортинг потерял очки. Это выгодно Бенфике с Трубиным и Судаковым

2 января 2026 года в Барселуше состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии.

Жил Висенте и Спортинг сыграли вничью 1:1. Гости потеряли очки, что выгодно для Бенфики и Порту.

Спортинг вел в счете с 45-й минуты после точного удара Луиса Хавьера Суареса.

Хозяева спасли игру на 87-й минуте, когда забил Карлуш.

Потеря очков Спортингом обрадовала Бенфику, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Топ-5 в Португалии: Порту (46 очков), Спортинг (42), Бенфика (36), Жил Висенте (28), Брага (26).

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 2 января 2026

Жил Висенте – Спортинг – 1:1

Голы: Луис Хавьер Суарес, 45 – Карлуш, 87

