Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортинг потерял очки. Это выгодно Бенфике с Трубиным и Судаковым
Чемпионат Португалии
Жил Висенте
02.01.2026 20:45 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
Португалия
02 января 2026, 22:55 | Обновлено 02 января 2026, 23:19
Спортинг потерял очки. Это выгодно Бенфике с Трубиным и Судаковым

Команда Жил Висенте спасла игру, забив гол на 87-й минуте

Спортинг потерял очки. Это выгодно Бенфике с Трубиным и Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine

2 января 2026 года в Барселуше состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии.

Жил Висенте и Спортинг сыграли вничью 1:1. Гости потеряли очки, что выгодно для Бенфики и Порту.

Спортинг вел в счете с 45-й минуты после точного удара Луиса Хавьера Суареса.

Хозяева спасли игру на 87-й минуте, когда забил Карлуш.

Потеря очков Спортингом обрадовала Бенфику, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Топ-5 в Португалии: Порту (46 очков), Спортинг (42), Бенфика (36), Жил Висенте (28), Брага (26).

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 2 января 2026

Жил Висенте – Спортинг – 1:1

Голы: Луис Хавьер Суарес, 45 – Карлуш, 87

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
