Спортинг потерял очки. Это выгодно Бенфике с Трубиным и Судаковым
Команда Жил Висенте спасла игру, забив гол на 87-й минуте
2 января 2026 года в Барселуше состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии.
Жил Висенте и Спортинг сыграли вничью 1:1. Гости потеряли очки, что выгодно для Бенфики и Порту.
Спортинг вел в счете с 45-й минуты после точного удара Луиса Хавьера Суареса.
Хозяева спасли игру на 87-й минуте, когда забил Карлуш.
Потеря очков Спортингом обрадовала Бенфику, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Топ-5 в Португалии: Порту (46 очков), Спортинг (42), Бенфика (36), Жил Висенте (28), Брага (26).
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 2 января 2026
Жил Висенте – Спортинг – 1:1
Голы: Луис Хавьер Суарес, 45 – Карлуш, 87
