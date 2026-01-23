Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая выступает в «нейтральном» статусе, на пресс-конференции после матча на Australian Open ответила на вопрос о смене гражданства, а также отреагировала на слова украинки Александры Олейниковой, которая заявила, что россияне и белорусы не должны играть на про-уровне:

– За последний год ряд игроков из россии сменили спортивное гражданство. Как вы к этому относитесь и рассматривали ли вы такой вариант для себя?

– Честно говоря, я об этом даже не думала. Я слышала и видела, что, например, Даша Касаткина сменила гражданство. Многие игроки приняли такое решение, но на данный момент я просто продолжаю играть так, как есть. У меня не было никаких предложений или чего-то подобного, так что пока все остается без изменений.

– Добавляет ли это давления – играть без флага и представлять страну, которая имеет такую политику?

– Нет, для меня это не создает никакого давления. Я просто делаю свое дело на корте. Сосредотачиваюсь на том, как стать лучше, как развиваться как теннисистка. Поэтому для меня это не добавляет давления.

– Одна украинская теннисистка довольно жестко высказалась, заявив, что игроки из россии и беларуси вообще не должны выступать в теннисе. Как вы реагируете на такие слова?

– Я считаю, что у каждого человека есть свое мнение. Я не хочу судить игрока или человека по тому, что он говорит. Она может иметь свою точку зрения и говорить все, что считает нужным.