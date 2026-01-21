Поддержка путина и лукашенко. Конкретика от Олейниковой: Соболенко, Шнайдер

Украинская теннисистка Александра Олейникова в интервью французском изданию L’Équipe рассказала о ситуации в Украине, о своих эмоциях и переживаниях, и снова высказалась о «нейтралах», назвав конкретные фамилии виновных:

– Почему вы живете в Украине, несмотря на опасность?

– Потому что Украина – это мой источник силы, вдохновения и мотивации. Я просто хочу оставаться дома! Я не из тех, кто убегает. И мои друзья там. Я знаю, что ситуация очень сложная, но, возможно, именно все это, эти чувства, которые я переживаю, и делают меня сильнее. В моей квартире иногда нет электричества, отопления или воды. Это трудно, но к этому привыкаешь. Иметь все современные удобства менее важно, чем быть в своей стране, рядом с родными.

– В каких условиях вы тренируетесь?

– Клуб оборудован генератором, поэтому он энергонезависим. Я могу там принять душ, когда дома нет воды. В других клубах, где нет такой системы, дети тренируются в темноте, имея лишь несколько маленьких ламп как единственный источник света. Так что мне очень повезло, хотя ни один другой профессиональный теннисист не тренируется в Украине. Я готовлюсь с юниорами, парнями 17–18 лет или с девушками, которые играют против меня вдвоем.

– Вы путешествуете сама?

– Да. Раньше я путешествовала с отцом, но летом 2024 года он добровольно вступил в ряды украинской армии. Это наш дом. Мы хотим жить в Украине. Он пошел служить, потому что это лучший и единственный способ защитить будущее Украины. Пока мой отец защищает Украину, я стараюсь получить как можно больше поддержки для наших военных, в частности играя на больших кортах. Я могу помогать своей стране, рассказывая свою историю. Я невероятно горжусь своим отцом. Он – огромный источник мотивации. Со времени его поступления в армию я поднялась более чем на 200 мест в рейтинге WTA. Я знаю, что он мечтал увидеть меня на таких кортах. Я сделаю все, чтобы он гордился мной еще больше. Кстати, он только что прислал мне сообщение.

– Он смотрел ваш матч из Украины?

– Да, кажется, это первый матч, который он смог посмотреть более чем за год. Он сказал, что это было невероятно. Я осуществила его мечту. Что может мотивировать больше? Я не знаю. Я знаю, что ребята из его подразделения смотрят мои матчи. Они очень меня поддерживают. Эти военные, которые защищают Украину, живут в чрезвычайно тяжелых и опасных условиях... Один из моих очень близких друзей, который является солдатом, сейчас находится в сверхкритической зоне. И он смотрел мой матч ночью. Он написал мне, что я невероятная. Я на этом остановлюсь, иначе заплачу (улыбается).

– Несколько лет назад вы представляли Хорватию. Почему?

– Потому что я жила там много лет. Мы с родителями были политическими беженцами, потому что мой отец протестовал против пророссийского президента (Виктора Януковича). И ему грозило заключение в тюрьму. Его офис даже подвергся нападению. Поэтому нам пришлось уехать. Мы могли бы вернуться после победы Революции Достоинства (в 2014 году), но, уезжая в 2011-м, мы потеряли все. У нас не осталось ничего. Нужно было время. Сегодня я снова отстроила свою жизнь. Я снимаю квартиру в Киеве. Я тренируюсь там. Это часть того, что мотивирует меня к лучшим результатам: не возвращаться в Украину с пустыми руками.

– Призовые за первый круг Australian Open, 150 тысяч австралийских долларов (около 86 тысяч евро), помогут вам в этом смысле?

– Да, но, знаете, когда ваш отец в армии, когда идет война и ты не знаешь, что будет завтра, не хочется много тратить. Многие мои друзья пошли в армию. Они могут быть ранены. Их дома могут быть разрушены. Если я буду тратить без ограничений, я не смогу помочь им в случае беды.

– На Australian Open, как и на протяжении всего сезона, присутствуют российские и белорусские игроки. Что вы об этом думаете?

– Мне очень больно. Это огромная проблема. Я считаю неприемлемым, что их не отстранили, как это сделали в других видах спорта. Некоторые хотят убедить, что мы все просто теннисисты, но это не так: многие из них поддерживают своего диктатора. И это очень легко проверить. Мы говорим о людях, которые имеют деньги и власть. Они используют свой имидж, чтобы оправдывать агрессию против моей страны.

Эти люди имеют возможность высказываться. Они не только этого не делают, но, что еще хуже, многие поддерживают лукашенко и путина, которые стоят за взрывом, от которого дрожала моя квартира в Киеве. Это настолько несправедливо! Из-за них страдают моя страна и мой народ. Они это поддерживают, финансируют и участвуют в российской пропаганде. Из-за них прямо сейчас в моей стране гибнут невинные гражданские – женщины, дети. Это неприемлемо. На самом деле у меня ощущение, будто я живу рядом с опасными людьми. У них опасные убеждения. И их действия опасны.

– Кого вы имеете в виду конкретно?

– Например, первую ракетку мира (Арину Соболенко). Вы знали, что в 2020 году она подписала письмо в поддержку лукашенко? Во время протестов в беларуси, когда улицы были залиты кровью, потому что тех, кто выходил на защиту демократии и требовал честных выборов, жестоко подавляли и избивали. Она подписала это письмо и заявила, что Лукашенко – ее президент.

Диана Шнайдер (российская теннисистка, экс-11-я ракетка мира) была награждена Путиным. И Диана Шнайдер заявила, что будет рада получить награду от своего президента. Это ее собственные слова из интервью.

Есть также игроки, которые участвуют в выставочном турнире, организованном Gazprom – одним из главных спонсоров войны. Этот турнир в санкт-петербурге был организован, скажем прямо, чтобы плюнуть в лицо спорту, основанному на честности и единстве, и показать, что им все равно. В нем участвовал (Даниил) Медведев. И многие другие. А в то же время я просыпалась от взрывов. Вы считаете это нормальным? Я – нет.