ФОТО. С какой надписью на футболке Олейникова пришла на пресс-конференцию?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
1

Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить

1 Comments
20 января украинская теннисистка Александра Олейникова дебютировала на турнирах Grand Slam, проиграв в первом раунде Australian Open действующей чемпионке турнира Мэдисон Киз.

После завершения встречи Александра пришла на пресс-конференцию в футболке с надписью:

«Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить».

Перед стартом на Australian Open Олейникова также дала большое интервью журналисту Бену Ротенбергу, в котором рассказала о проблеме пристуствия россиянок в Туре.

фото пресс-конференция Александра Олейникова Australian Open 2026 Мэдисон Киз российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
saltim
ого
