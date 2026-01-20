ФОТО. С какой надписью на футболке Олейникова пришла на пресс-конференцию?
Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить
20 января украинская теннисистка Александра Олейникова дебютировала на турнирах Grand Slam, проиграв в первом раунде Australian Open действующей чемпионке турнира Мэдисон Киз.
После завершения встречи Александра пришла на пресс-конференцию в футболке с надписью:
«Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить».
Перед стартом на Australian Open Олейникова также дала большое интервью журналисту Бену Ротенбергу, в котором рассказала о проблеме пристуствия россиянок в Туре.
ФОТО. С какой надписью на футболке Олейникова пришла на пресс-конференцию?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер пока не решился на возвращение из-за войны
Проспер готовится ко второй части сезона вместе с «Шахтером»