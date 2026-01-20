20 января украинская теннисистка Александра Олейникова дебютировала на турнирах Grand Slam, проиграв в первом раунде Australian Open действующей чемпионке турнира Мэдисон Киз.

После завершения встречи Александра пришла на пресс-конференцию в футболке с надписью:

«Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить».

Перед стартом на Australian Open Олейникова также дала большое интервью журналисту Бену Ротенбергу, в котором рассказала о проблеме пристуствия россиянок в Туре.

ФОТО. С какой надписью на футболке Олейникова пришла на пресс-конференцию?