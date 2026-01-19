ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»

В ночь на 20 января украинская теннисистка Александра Олейников дебютирует в основной сетке турнира Grand Slam – в 1/64 финала Australian Open 2026 украинка сыграет против действующей чемпионки мейджора Мэдисон Киз (02:30).

Перед стартом на Открытом чемпионате Австралии Олейникова дала больше интервью известному американском журналисту Бену Ротенбергу. Ниже вы можете ознакомиться с полным переводом интервью Александры.

Интервью Александры Олейниковой для журналиста Бена Ротенберга

Если бы во вторник во время первого матча на табло Род Лейвер Арены произошел сбой и вместо имен игроков отображались их никнеймы в Instagram, это могло бы дать зрителям лучшее представление о задаче, стоящей перед аутсайдером.

С одной стороны была бы Мэдисон Киз, которая впервые защищает титул чемпионки турнира Grand Slam после своей сказочной победы год назад. Никнейм Киз в Instagram – @madisonkeys, что довольно просто.

На другой стороне сетки была бы 25-летняя теннисистка, играющая в своем первом матче основной сетки турнира Grand Slam. Ее зовут Александра Олейникова, а ее никнейм в Instagram – @_drones4ua.org_ – URL-адрес веб-сайта, на который сторонники могут отправлять деньги для военной части ее отца: «412-я отдельная бригада беспилотных систем «NEMESIS», одна из самых передовых дронных частей в Вооруженных силах Украины».

Олейникова уже много лет привлекает к себе внимание – ее имя может быть знакомо теннисным фанатам по некоторым из ее более странных попыток финансирования своей некогда начинающей карьеры. Но как только она сосредоточилась на миссии в раздираемой войной Украине, ее теннисная карьера пошла вверх. Едва попав в топ-300 год назад, Олейникова выиграла три турнира WTA 125 на грунте прошлой осенью, поднявшись в топ-100 WTA и обеспечив себе место в основной сетке в Мельбурне.

И теперь, когда Олийникова здесь, ей есть что сказать, и она очень надеется, что участие в крупнейшем турнире Australian Open заставит людей прислушаться: к Украине и продолжающимся военным действиям в Киеве, где она по-прежнему живет и тренируется; к «опасным» российским игрокам, которые остаются в спорте; и к ее любви к украинскому пост-панку.

– Это твой дебют в основной сетке турнира Grand Slam: как тебе этот опыт?

– Это особенный опыт, и здесь, в Австралии, очень приятно. Да, столько новых эмоций, я просто в восторге. Я впервые тренировалась на таком большом корте – позавчера я занималась на Rod Laver Arena. И, наверное, в течении первых двух минут на корте, если бы кто-то спросил меня, как меня зовут, я бы не смогла ответить из-за эмоций и впечатлений. Да, это действительно потрясающее чувство.

– Вы уже некоторое время играете на профессиональном уровне, и я уже некоторое время читаю о вас, но вы как-то незаметно появились здесь. Я смотрел список участников этого турнира и подумал: «О боже, она здесь. Я не осознавал, что она так быстро поднимется [прим. Олийникова, которая сейчас занимает 90-е место, год назад была 286-й]». Как ты думаешь, в чем был секрет твоего успешного прошлого года, когда ты смогла так быстро подняться в рейтинге и войти в топ-100?

– Сейчас я чувствую большую мотивацию играть. Раньше, я думаю, мне не хватало уверенности в себе. На самом деле, я до сих пор не уверена в себе. Летом 2024 года мой отец добровольно пошел в армию. И у меня появилось ощущение, что я должна быть здесь, на крупнейших турнирах, чтобы рассказать свою историю, потому что я знаю, что могу очень помочь. Я могу помочь своей стране, поделившись своей историей, потому что в Украине в такой же ситуации находятся многие девушки, как я: они тоже ждут своих отцов, мужей или братьев, которые служат в армии. Я сказала себе, что должна быть здесь, чтобы рассказать об этом.

И да, я начала работать. Раньше я работала на 100 процентов, а теперь я работаю на 300 процентов. И когда я выхожу на эти большие корты на крупных турнирах, я больше не думаю: «О, как я могу выиграть? Почему я здесь? Я не так хороша». Теперь мне все равно. Может быть, я не лучшая теннисистка, может быть, я не самая опытная или сильная. Но я знаю, что те вещи, которые меня подталкивают, вероятно, являются самой сильной мотивацией в Туре. Вот так я и добилась успеха.

– Похоже, у вас очень четкое представление о своей цели.

– Теперь я абсолютно уверена. Я знаю, почему я здесь. Я знаю, чем хочу поделиться. И для меня также важно помогать, у меня много проектов, которыми я делюсь в социальных сетях, где я пытаюсь помочь солдатам из подразделения моего отца. Так что да, для меня это важно. Это то, что я ставлю превыше всего.

– Когда я впервые прочитал о вас, вы, кажется, описывали себя как беженку из Украины. Вы уехали из Украины до начала войны, верно?

– Да, я уехала из Украины в 2011 году, потому что мой отец протестовал против пророссийского президента [Виктора Януковича]. Мы смогли вернуться после «Революції Гідності», когда победила революция за свободу и демократию. Но в 2011 году мы потеряли все. Поэтому моя семья осталась в Хорватии на более длительный срок.

Но теперь я вернулась в Украину. Так что сейчас я тренируюсь в Украине. Я приехала в Австралию из Украины, и после Австралии я вернусь в Украину. Так что да, сейчас я действительно живу в Украине.

– И это редкость, верно? Насколько я знаю, сейчас не так много украинских игроков, которые часто бывают в Украине.

– [Среди других] профессиональных игроков никто больше не живет и не тренируется в Украине. Они приезжают в Украину, но предсезонную подготовку проводят за пределами Украины и базируются за пределами Украины, так что я единственная.

– Как это работает – иметь базу в Киеве, пока война еще продолжается? Иногда все еще бывают бомбардировки, все еще происходят военные действия.

– Да, есть бомбардировки. На самом деле, за день до того, как я отправилась в Австралию, на Киев был нанесен массированный удар, и моя квартира тряслась от взрыва где-то совсем рядом с моим домом. Утром я проверила, и оказалось, что дом на другой стороне улицы был поражен дрон-камикадзе Shahed.

Да, в Киеве много атак, особенно с использованием дронов «Шахед», и поэтому очень важно помогать украинской армии с этими системами противодействия таким дронам. Потому что это то, с чем сталкиваются обычные украинцы... [вздыхает]... очень часто. Действительно, очень часто.

Знаете, сейчас у нас проблемы с электричеством. А в моей квартире, когда нет электричества, нет ни отопления, ни воды. На теннисном корте я тренируюсь в очень хорошем клубе. Там работает отличная команда действительно замечательных профессионалов. И там у нас есть генератор, так что есть электричество и вода. Он автономный, не подключен к [сети]. Но в моей квартире бывают случаи, когда у нас нет электричества в течение 15 часов. И да, это тяжело, но к этому привыкаешь.

Но для меня самое важное – моя главная мотивация не сводится только к теннису. Я люблю играть в теннис, но, знаете, я всегда говорю, что мне не нужна большая арена, чтобы наслаждаться игрой. Я могу играть на любом корте и получать от этого такое же удовольствие. Но мне нужна большая арена, чтобы представлять свою страну, представлять украинцев и рассказывать людям, что война все еще продолжается и нам нужна их поддержка и помощь.

– Вам досталась самая большая сцена на этом турнире. Вы могли попасть на любого соперника, а вам досталась действующая чемпионка, с которой вы будете играть на Laver Arena. Очевидно, что первый матч действующей чемпионки – это всегда большое событие. И теперь вы тоже будете там. Когда люди будут смотреть на вас и смотреть этот матч, на что вы надеетесь, что хотите, чтобы узнали о вас, и какую историю вы хотите рассказать о себе и об Украине?

– Это именно то, чем я хочу поделиться: я надеюсь, что благодаря игре на этом корте перед стольким количеством зрителей они захотят узнать больше обо мне и о том, чем я занимаюсь вне корта. И да, я очень взволнована. У меня очень позитивные ожидания, и я думаю, что играть против такой теннисистки, как Мэдисон, – это отличный опыт.

Это моя первая основная сетка турнира Grand Slam, первый раз в Австралии – я не играла здесь в юниорах. А теперь я играю свой первый матч против действующей чемпионки – это как сюжет для фильма. В некотором смысле я уже чувствую себя победительницей, потому что, на мой взгляд, нужно очень, очень много везения, чтобы получить такой опыт на своем первом Открытом чемпионате Австралии. Нужно быть действительно счастливчиком, и я очень рада этому.

– А многие люди никогда не получают такой шанс. Даже если они играют здесь пять раз, они могут никогда не попасть на Rod Laver Arena. Так что тебе повезло, но это волнительно, потому что я знаю, что ты хочешь выйти на сцену, ты хочешь быть в центре внимания.

– Да, но не для себя. На самом деле, я по натуре застенчивая и, думаю, скорее интроверт. Но у меня есть некоторые убеждения, и поэтому мне нужно это внимание. Для меня это важно.

– Еще одна вещь, которую я прочитал о вас несколько лет назад, – это то, как вы занимались разными вещами для финансирования. У вас был NFT, как татуировка на руке или что-то в этом роде? И криптовалюта?

– Да, но это было так много лет назад... Мы сделали этот NFT, но эта история вроде как закончилась. Думаю, это было пять или шесть лет назад.

Фото: Arata Yamaoka

– Но татуировка у вас все еще есть?

– Татуировки нет

– Что касается вашего тенниса, когда вы начали играть лучше в прошлом году, что именно улучшилось в вашем теннисе? В каких аспектах игры вы чувствуете себя увереннее? Или все дело только в мотивации и концентрации?

– Я думаю, что все дело в психологической составляющей. То, что я улучшила в своей игре, на 100 процентов связано с менталитетом. Потому что, когда у вас появляется мотивация и вы начинаете работать, вам легко определить, что для вас является приоритетом. А некоторые другие вещи, которые могут отвлекать ваше внимание, потому что вы эмоционально к ним относитесь, вы можете отложить на второй план и работать над тем, что важно.

Да, вероятно, это ментальные вещи. Я пыталась улучшить свое мышление на корте во время матчей. Я значительно улучшила свою психическую стабильность во время поединков. Благодаря этим приоритетам я стала более стабильной.

Возможно, моя игра стала лучше, но я не думаю, что это произошло благодаря тому, что я работала над чем-то вроде «Хорошо, сегодня я улучшу подачу или форхенд», потому что я не делала ничего конкретного для улучшения чего-то. Я просто думаю, что все основано на менталитете, и то, что я улучшила в своем теннисе, было общим улучшением. Когда ты на 100 процентов сосредоточен на том, что делаешь, ты знаешь, чего хочешь добиться от своей работы.

– Призовые на турнирах Большого шлема сейчас стали огромными: они росли и росли в последние несколько лет. Что это значит для вас с точки зрения вашей карьеры? С точки зрения того, что вы хотите сделать, чтобы помочь людям в Украине? И что для вас означает находиться в топ-100, где вы будете получать призовые здесь и, надеюсь, сможете играть на всех крупных турнирах в течение всего 2026 года? Что это может дать вам и вашей карьере?

– Для меня это интересный вопрос. Потому что я здесь без тренера и путешествую одна. Даже с такими огромными деньгами я не чувствую себя комфортно, просто тратя их. Я живу в Украине, у меня много друзей в армии, и мой отец – военнослужащий.

И всегда, когда не знаешь, что будет завтра, не чувствуешь себя комфортно, просто тратя деньги и путешествуя с большой командой. Да, я, вероятно, буду продолжать путешествовать одна и воспользуюсь этой возможностью – в том числе и финансовой – чтобы помочь украинским военным.

– Чтобы помочь им купить оружие и тому подобное.

– Я не могу купить оружие (смеется), потому что, ну, я...

– Ты можешь дать им деньги, я думаю?

– Я не в армии, и у меня нет права покупать оружие. Если честно, я бы с удовольствием это сделала, потому что это то, что нам нужно в Украине. Нам нужно защищаться, но у меня нет на это полномочий. Но есть много вещей – не только оружие – которые нам нужны для защиты и нормального функционирования армии, чтобы военные могли иметь нормальные человеческие условия – это тоже очень важно.

И да, для меня [деньги] – это, наверное, просто ощущение стабильности, потому что я строила свою карьеру с очень, очень небольшими финансовыми ресурсами, без спонсорской поддержки. Конечно, теперь я могу спокойно относиться к таким вещам, как билеты на самолет, путешествия, к тому, что у меня будет нормальная квартира.

Я могу нормально поужинать. Потому что я помню, когда я играла на 35-тысячнике, я ужинала просто сэндвичами, потому что не могла тратить деньги на то, чтобы пойти нормально поесть. У меня был очень, очень низкий бюджет, когда я только начинала.

Я могу нормально относиться к этим вещам, но я не трачу много на себя. Вероятно, для меня не изменится слишком многое; просто, возможно, это будет означать, что я больше не должна беспокоиться о том, хватит ли мне денег на билет, чтобы поехать на следующий турнир.

– Очевидно, что с начала войны в WTA остаются как украинские, так и российские игроки, которые по-прежнему участвуют в Туре. Как вы, как человек, живущий в Украине во время этой войны, относитесь к тому, что вам приходится делить пространство и иногда играть с соперниками из россии?

– Я абсолютно не согласна с этим решением, потому что твердо убеждена, что эти игроки должны быть дисквалифицированы, как и в других видах спорта. Мне очень грустно, что люди теряют понимание, потому что это война идет уже долго. Конечно, люди не занимаются разбором и не вникают.

Когда они видят здесь [российскую] теннисистку, они видят просто – если говорить о игроках WTA – девушек, играющих в теннис. И все это выглядит весело: красивые платья, они снимают видео для TikTok, делают посты в Instagram и выглядят как обычные девушки. И люди не считают этих людей опасными. Но на самом деле, если вы посмотрите, вы обнаружите, что многие из них поддерживают путина или лукашенко – и это очень легко найти.

Я пыталась много говорить об этом; может быть, теперь, когда я получу больше внимания, люди услышат меня. Потому что многие из них не такие, какими их показывают по телевизору или на теннисных кортах. Потому что за этим скрываются действительно ужасные вещи, и ненормально, что люди игнорируют это.

Потому что их мнения и то, что они делают, опасны. Эти игроки – одна из причин, по которой моя квартира тряслась, прежде чем я приехала сюда. А теперь я здесь и вижу, что ко мне и к ним относятся одинаково. Они финансировали дроны Shahed. Они поддержали то, что их армия делает это – и это ненормально. А теперь мы находимся в совершенно разных условиях, и это тоже их ошибка.

– Перейдем к более радостной теме. Я смотрел ваши фотографии и заметил, что вы изменили некоторые татуировки и, очевидно, сделали пирсинг и прочее, что обычно не встречается у теннисистов. Как бы вы описали свой личный стиль?

– Мне нравится такой альтернативный стиль. Мне нравятся пирсинг, мне нравятся татуировки. Я думаю, что это действительно очень связано с моими музыкальными предпочтениями, потому что я начала слушать рок-музыку, когда мне было 11 или 12 лет.

– Какой рок? Кого ты слушаешь?

– На протяжении моей жизни это менялось. Сейчас моя любимая музыка – пост-панк, особенно украинский пост-панк. На самом деле у нас в Украине есть много классной музыки, очень много хорошей музыки. Так что да, я надеюсь, что люди, которые будут читать это интервью, поинтересуются этим, потому что, честно говоря, я могу порекомендовать очень многое.

– Я могу вставить клип с песней, если у вас есть любимая песня?

– Наверное, любая песня DK Energetyk, группы, на концерте которой я была в Киеве во время предсезонной подготовки – это было супер весело.

Да, я помню, когда я был подростком, я красила волосы в разные цвета. Свою первую татуировку я сделала в 16 лет. Да, из-за своих музыкальных предпочтений я начала интересоваться альтернативным стилем, татуировками, экстремальными цветами волос. Теперь это просто часть меня, и да [смеется], вот почему у меня такой стиль.