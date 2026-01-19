20 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии сойдутся Александра Олейникова (WTA 90) и Мэдисон Киз (WTA 9).

Старт события запланирован на 02:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Александра Олейникова

Предстоящий матч крайне важный в карьере украинки, она дебютирует в основной сетке турниров Grand Slam. К этому успеху привел сильный прошлый сезон, в котором украинка выиграла два турнира WTA 125 и четыре ITF. Стоит отметить, что все успехи были на грунте.

Олейникова начинает против действующего победителя турнира, да и в целом мощной соперницы. Украинка не стала играть в других турнирах перед дебютом на Открытом чемпионате Австралии, поэтому сложно определить ее нынешнюю форму.

Мэдисон Киз

Американская спортсменка не нуждается в представлении, она входит в топ-10, а также является действующим победительницей Australian Open. В прошлом сезоне Киз смогла выиграть первый мейджор в карьере, а до этого взяла титул в Аделаиде. Далее еще были хорошие выступления, но таких успехов достичь не удалось.

Этот сезон Мэдисон начала с турнира в Брисбене, где одолела землячку Кесслер – 6:4, 6:3, а потом «нейтралку» Шнайдер – 6:7, 7:6, 7:6. В четвертьфинале американка уступила первой ракетке мира, Арине Соболенко – 3:6, 3:6 Также был турнир в Аделаиде, где защитить титул не удалось, Киз обыграла чешку Валентову – 6:4, 6:1, а потом уступила будущей финалистке Виктории Мбоко – 4:6, 6:4, 2:6.

Прогноз

Конечно, теннисистки ранее не пересекались, а в предстоящем матче Киз котируется большим фаворитом. Судя по коэффициентам букмекеров, все только сводиться к вопросу, с каким счетом уступит украинка.

Олейниковой придется сыграть против настоящего монстра современного тенниса, здесь важно не перегореть психологически. Хоть все ждут разгромной победы американки, я поставлю на успех Александры с форой +7,5 геймов за 1,75, бороться за победу будет сложно, а вот навязать борьбу реально.