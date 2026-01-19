Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Australian Open
19 января 2026, 18:33 |
245
0

Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open

Поединок начнется 20 января ориентировочно в 02:30 по Киеву

19 января 2026, 18:33 |
245
0
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Коллаж Sport.ua

20 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии сойдутся Александра Олейникова (WTA 90) и Мэдисон Киз (WTA 9).

Старт события запланирован на 02:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Александра Олейникова

Предстоящий матч крайне важный в карьере украинки, она дебютирует в основной сетке турниров Grand Slam. К этому успеху привел сильный прошлый сезон, в котором украинка выиграла два турнира WTA 125 и четыре ITF. Стоит отметить, что все успехи были на грунте.

Олейникова начинает против действующего победителя турнира, да и в целом мощной соперницы. Украинка не стала играть в других турнирах перед дебютом на Открытом чемпионате Австралии, поэтому сложно определить ее нынешнюю форму.

Мэдисон Киз

Американская спортсменка не нуждается в представлении, она входит в топ-10, а также является действующим победительницей Australian Open. В прошлом сезоне Киз смогла выиграть первый мейджор в карьере, а до этого взяла титул в Аделаиде. Далее еще были хорошие выступления, но таких успехов достичь не удалось.

Этот сезон Мэдисон начала с турнира в Брисбене, где одолела землячку Кесслер – 6:4, 6:3, а потом «нейтралку» Шнайдер – 6:7, 7:6, 7:6. В четвертьфинале американка уступила первой ракетке мира, Арине Соболенко – 3:6, 3:6 Также был турнир в Аделаиде, где защитить титул не удалось, Киз обыграла чешку Валентову – 6:4, 6:1, а потом уступила будущей финалистке Виктории Мбоко – 4:6, 6:4, 2:6.

Прогноз

Конечно, теннисистки ранее не пересекались, а в предстоящем матче Киз котируется большим фаворитом. Судя по коэффициентам букмекеров, все только сводиться к вопросу, с каким счетом уступит украинка.

Олейниковой придется сыграть против настоящего монстра современного тенниса, здесь важно не перегореть психологически. Хоть все ждут разгромной победы американки, я поставлю на успех Александры с форой +7,5 геймов за 1,75, бороться за победу будет сложно, а вот навязать борьбу реально.

Прогноз Sport.ua
Александр Олейникова
20.01.2026 -
02:30
Мэдисон Киз
Фора Олейниковой (+7.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Александра Олейникова Мэдисон Киз Australian Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Футбол | 18 января 2026, 20:46 0
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению

Бразильский вингер покинет мадридский «Реал»

Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19 января 2026, 00:09 8
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад

Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Теннис | 19.01.2026, 16:22
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Футбол | 19.01.2026, 00:32
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Футбол | 19.01.2026, 16:28
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
17.01.2026, 22:15
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 22
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 2
Бокс
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем