Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
20 января 2026, 16:01
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

ВИДЕО. «Квартира тряслась от взрывов». Крик помощи украинки на AO
Коллаж Sport.ua

Украинская теннисистка Александра Олейникова посетила пресс-конференцию после матча Australian Open в символической футболке.

После поражения от Мэдисон Киз Олейникова вышла к представителям СМИ в футболке с надписью: «Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских женщин и детей. Но я не могу здесь об этом говорить».

Теннисистка дала понять, что правила официальных мероприятий ограничивают ее высказывания в поддержку ВСУ, а также рассказала о сложностях с подготовкой к соревнованиям на фоне войны.

В соцсетях Олейникова проводит сбор средств в поддержку украинской армии, где служит отец теннисистки, а также является спортивным послом одного из подразделений беспилотных систем в Силах обороны Украины.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
