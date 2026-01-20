ВИДЕО. «Квартира тряслась от взрывов». Крик помощи украинки на AO
Украинская теннисистка Александра Олейникова посетила пресс-конференцию после матча Australian Open в символической футболке.
После поражения от Мэдисон Киз Олейникова вышла к представителям СМИ в футболке с надписью: «Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских женщин и детей. Но я не могу здесь об этом говорить».
Теннисистка дала понять, что правила официальных мероприятий ограничивают ее высказывания в поддержку ВСУ, а также рассказала о сложностях с подготовкой к соревнованиям на фоне войны.
В соцсетях Олейникова проводит сбор средств в поддержку украинской армии, где служит отец теннисистки, а также является спортивным послом одного из подразделений беспилотных систем в Силах обороны Украины.
