Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЕДВЕДЕВ: «Олейникова? Ее мнение, и, честно, мне нечего об этом сказать»
Australian Open
22 января 2026, 22:18 |
1

МЕДВЕДЕВ: «Олейникова? Ее мнение, и, честно, мне нечего об этом сказать»

россиянин отреагировал на интервью Александры для L’Équipe

1 Comments
МЕДВЕДЕВ: «Олейникова? Ее мнение, и, честно, мне нечего об этом сказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции отреагировал на интервью украинки Александры Олейниковой для издания L’Équipe, в котором она обвинила россиянина в поддержке путина:

– Украинская теннисистка заявила, что, по ее мнению, россиянам не следует разрешать участвовать в международных теннисных турнирах. Она также осудила игроков, в том числе и вас, за участие в выставочном матче, спонсором которого выступила крупная российская нефтяная компания, связанная с войной в Украине. Как вы на это отреагируете?

– В целом я уважаю все мнения всех людей. Я стараюсь… На корте все немного иначе, правда? Но вне корта я уважаю все мнения. Так что это ее мнение, и, честно говоря, мне нечего об этом сказать, – заявил Медведев.

Слова Олейниковой прокомментировали и Арина Соболенко с Дианой Шнайдер, которых Олейникова также упомянула в своем интервью.

Даниил Медведев Александра Олейникова пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Nostradamus
Бддджжжжж))
