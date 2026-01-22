МЕДВЕДЕВ: «Олейникова? Ее мнение, и, честно, мне нечего об этом сказать»

российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции отреагировал на интервью украинки Александры Олейниковой для издания L’Équipe, в котором она обвинила россиянина в поддержке путина:

– Украинская теннисистка заявила, что, по ее мнению, россиянам не следует разрешать участвовать в международных теннисных турнирах. Она также осудила игроков, в том числе и вас, за участие в выставочном матче, спонсором которого выступила крупная российская нефтяная компания, связанная с войной в Украине. Как вы на это отреагируете?

– В целом я уважаю все мнения всех людей. Я стараюсь… На корте все немного иначе, правда? Но вне корта я уважаю все мнения. Так что это ее мнение, и, честно говоря, мне нечего об этом сказать, – заявил Медведев.

Слова Олейниковой прокомментировали и Арина Соболенко с Дианой Шнайдер, которых Олейникова также упомянула в своем интервью.