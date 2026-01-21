ШНАЙДЕР: Обвинения Олейниковой? Я ее не знаю и не думаю, что она знает меня

российская теннисистка и 23-я сеяная Открытого чемпионата Австралии 2026 Диана Шнайдер на пресс-конференции отреагировала на обвинения Александры Олейниковой в поддержке путина, пояснив, зачем поехала играть в санкт-петербург:

– Вчера украинская теннисистка Александра Олейникова осудила российских игроков, участвовавших в выставочных матчах, спонсируемых «газпромом», крупной российской нефтяной компанией, у которой есть связи с войной в Украине. Каков ваш ответ на это? Вы планируете участвовать в дальнейших турнирах с их спонсором?

– Ну, знаете, мы были в Туре весь год, и я редко вижу свою семью, поэтому моя единственная мотивация играть в санкт-петербурге – это просто навестить семью, показать отличный теннис своим болельщикам, которые следили за нами весь год, болели за нас и поддерживали нас, и если у меня будет такая возможность, я ею воспользуюсь.

– Она также говорила о вашем интервью, где вы говорили о желании встретиться с путиным и как бы воспользовались этой возможностью. Вы [также] получили награду вместе с Миррой [Андреевой]. Я просто хочу дать вам возможность ответить и на это.

– Да, честно говоря, я понятия не имею, что она сказала. Я ее совсем не знаю. И, думаю, она меня тоже не знает. Но у нас с Миррой был такой замечательный год вместе. И я думаю, что уже сама серебряная медаль на Олимпийских играх – это потрясающее достижение. Вот и все. Не знаю, мне нечего комментировать.

– Что вы думаете о том, что игрок делает такие громкие заявления в контексте турнира?

– Я не видела, какое она сделала заявление. И, честно говоря, я не знаю, что она имела в виду. Лично я здесь просто для того, чтобы играть в теннис, выполнять свою работу, показывать отличный теннис, наслаждаться зрителями, наслаждаться атмосферой, первым турниром Grand Slam в этом году. И именно для этого я здесь – чтобы выиграть как можно больше матчей и показать отличный теннис.

В третьем раунде Australian Open против Шнайдер сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.