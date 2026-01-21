Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШНАЙДЕР: Обвинения Олейниковой? Я ее не знаю и не думаю, что она знает меня
Australian Open
21 января 2026, 20:21 | Обновлено 21 января 2026, 21:11
ШНАЙДЕР: Обвинения Олейниковой? Я ее не знаю и не думаю, что она знает меня

Следующая соперница Свитолиной пояснила, почему играла на турнире в санкт-петербурге

Диана Шнайдер

российская теннисистка и 23-я сеяная Открытого чемпионата Австралии 2026 Диана Шнайдер на пресс-конференции отреагировала на обвинения Александры Олейниковой в поддержке путина, пояснив, зачем поехала играть в санкт-петербург:

– Вчера украинская теннисистка Александра Олейникова осудила российских игроков, участвовавших в выставочных матчах, спонсируемых «газпромом», крупной российской нефтяной компанией, у которой есть связи с войной в Украине. Каков ваш ответ на это? Вы планируете участвовать в дальнейших турнирах с их спонсором?

– Ну, знаете, мы были в Туре весь год, и я редко вижу свою семью, поэтому моя единственная мотивация играть в санкт-петербурге – это просто навестить семью, показать отличный теннис своим болельщикам, которые следили за нами весь год, болели за нас и поддерживали нас, и если у меня будет такая возможность, я ею воспользуюсь.

– Она также говорила о вашем интервью, где вы говорили о желании встретиться с путиным и как бы воспользовались этой возможностью. Вы [также] получили награду вместе с Миррой [Андреевой]. Я просто хочу дать вам возможность ответить и на это.

– Да, честно говоря, я понятия не имею, что она сказала. Я ее совсем не знаю. И, думаю, она меня тоже не знает. Но у нас с Миррой был такой замечательный год вместе. И я думаю, что уже сама серебряная медаль на Олимпийских играх – это потрясающее достижение. Вот и все. Не знаю, мне нечего комментировать.

– Что вы думаете о том, что игрок делает такие громкие заявления в контексте турнира?

– Я не видела, какое она сделала заявление. И, честно говоря, я не знаю, что она имела в виду. Лично я здесь просто для того, чтобы играть в теннис, выполнять свою работу, показывать отличный теннис, наслаждаться зрителями, наслаждаться атмосферой, первым турниром Grand Slam в этом году. И именно для этого я здесь – чтобы выиграть как можно больше матчей и показать отличный теннис.

В третьем раунде Australian Open против Шнайдер сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

По теме:
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Поддержка путина и лукашенко. Конкретика от Олейниковой: Соболенко, Шнайдер
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 22 января
dimando560
Орчиха горить, значить сказала все правильно
Ответить
+3
Fdail
А з питання про нагороду та Путіна злилась. Ну й нічого іншого від цих недолюдей і не очікувалось. Мір, любоффь, я тут раді теніса і нє больше.
Ответить
+3
Nostradamus
За одно интервью Олейникова накидала им хороших писюнов на год вперёд) разбомбила русню в инфополе
Ответить
+1
samird
Вихід є. Його не можна назвати ідеальним, але вже точно можна назвати справедливим. Кожен "нейтральний" спортсмен має індивідуально та особисто: засудити війну; визнати, що путін - злочинець, який порушив міжнародне право; що цей спортсмен поважає суверенітет України і відновлення загальновизнаних кордонів. В якості гарантії та захисту -  надати йому/їй можливість (і членам родини, які підтримують таку позицію) отримати захист в країнах цивілізованого світу. Ну і деяку іншу підтримку. Я переконаний, що все це можна організувати. Все. Не виконав цю вимогу - змагайся з однодумцями. А з тими, хто медальки від бреж..., тобто путіна біжіть отримувати - взагалі немає про що розмовляти. Але ж бабло понад усе. 
Ответить
+1
Олександр Панасюк
Ван моментс лейтер... Діана Шнайдер Німеччина чи Австрія 
Ответить
0
