Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
21 января 2026, 21:15 |
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко

Арина заявила, что обязательно бы что-то изменила для мира, если бы могла

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко на пресс-конференции отреагировала на обвинения украинки Александры Олейниковой в поддержке белорусского диктатора александа лукошенко:

– Украинская теннисистка Александра Олейникова упомянула вас и нескольких российских игроков и сказала, что вы поддерживаете свои правительства, и призвала к запрету на участие российских и лучших российских игроков. Я просто хотел дать вам возможность ответить на это.

– Ну, я уже много говорила об этом раньше. Конечно, я хочу мира, и если бы я мог что-то изменить, я бы обязательно это сделала. Кроме этого, мне больше нечего сказать.

– В продолжение предыдущего вопроса, я уважаю ваше желание не комментировать политику, но считаете ли вы несправедливыми вчерашние комментарии Олейниковой, в которых она лично вас упомянула? Хотели бы вы, чтобы политика не вмешивалась в теннис?

– Послушайте, я здесь ради тенниса. Это теннисное мероприятие, и я уже достаточно сказала в прошлом и просто не хочу здесь говорить о политике.

По теме:
ШНАЙДЕР: Обвинения Олейниковой? Я ее не знаю и не думаю, что она знает меня
Поддержка путина и лукашенко. Конкретика от Олейниковой: Соболенко, Шнайдер
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 22 января
Арина Соболенко Александр Лукашенко (таракан) Александра Олейникова Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
