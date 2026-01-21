Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Арина заявила, что обязательно бы что-то изменила для мира, если бы могла
Первая ракетка мира Арина Соболенко на пресс-конференции отреагировала на обвинения украинки Александры Олейниковой в поддержке белорусского диктатора александа лукошенко:
– Украинская теннисистка Александра Олейникова упомянула вас и нескольких российских игроков и сказала, что вы поддерживаете свои правительства, и призвала к запрету на участие российских и лучших российских игроков. Я просто хотел дать вам возможность ответить на это.
– Ну, я уже много говорила об этом раньше. Конечно, я хочу мира, и если бы я мог что-то изменить, я бы обязательно это сделала. Кроме этого, мне больше нечего сказать.
– В продолжение предыдущего вопроса, я уважаю ваше желание не комментировать политику, но считаете ли вы несправедливыми вчерашние комментарии Олейниковой, в которых она лично вас упомянула? Хотели бы вы, чтобы политика не вмешивалась в теннис?
– Послушайте, я здесь ради тенниса. Это теннисное мероприятие, и я уже достаточно сказала в прошлом и просто не хочу здесь говорить о политике.
