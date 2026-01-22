Рома без Довбика переиграла Штутгарт и гарантировала плей-офф Лиги Европы
Дубль оформил Николо Пизилли, забив голы на 40-й и 90+3 минутах
В матче 7-го тура Лиги Европы итальянская Рома одержала победу над немецким Штутгартом.
Поединок на Стадио Олимпико в Риме завершился со счетом 2:0 в пользу волков.
Дубль для хозяев поля оформил Николо Пизилли.
Ранее украинский форвард волков Артем Довбик надолго выбыл из игры из-за травмы.
Рома набрала 15 очков (6-е место) и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы. 7-й тур, 22.01.2026
Рома (Италия) – Штутгарт (Германия) – 2:0
Голы: Николо Пизилли, 40, 90+3
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Николо Пизилли, 40 мин
ГОЛ! 2:0. Николо Пизилли, 90+3 мин
Фотогалерея
События матча
