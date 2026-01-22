Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома без Довбика переиграла Штутгарт и гарантировала плей-офф Лиги Европы
Лига Европы
Рома
22.01.2026 22:00 – FT 2 : 0
Штутгарт
Лига Европы
22 января 2026, 23:59 | Обновлено 23 января 2026, 00:27
Рома без Довбика переиграла Штутгарт и гарантировала плей-офф Лиги Европы

Дубль оформил Николо Пизилли, забив голы на 40-й и 90+3 минутах

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура Лиги Европы итальянская Рома одержала победу над немецким Штутгартом.

Поединок на Стадио Олимпико в Риме завершился со счетом 2:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для хозяев поля оформил Николо Пизилли.

Ранее украинский форвард волков Артем Довбик надолго выбыл из игры из-за травмы.

Рома набрала 15 очков (6-е место) и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. 7-й тур, 22.01.2026

Рома (Италия) – Штутгарт (Германия) – 2:0

Голы: Николо Пизилли, 40, 90+3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николо Пизилли, 40 мин

ГОЛ! 2:0. Николо Пизилли, 90+3 мин

Фотогалерея

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Никколо Пизилли (Рома), асcист Пауло Дибала.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Никколо Пизилли (Рома), асcист Матиас Суле.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Andromed
Рома набрала непогану форму останнім часом, не сказати що їм не вистачає Довбика
Ответить
+1
Montreal Fan
🟠🔴З перемогою Рому! ⚽⚽З дублем корінного римлянина!🎉🤩
Ответить
+1
