Рома без Довбика переиграла Штутгарт и гарантировала плей-офф Лиги Европы

В матче 7-го тура Лиги Европы итальянская Рома одержала победу над немецким Штутгартом.

Поединок на Стадио Олимпико в Риме завершился со счетом 2:0 в пользу волков.

Дубль для хозяев поля оформил Николо Пизилли.

Ранее украинский форвард волков Артем Довбик надолго выбыл из игры из-за травмы.

Рома набрала 15 очков (6-е место) и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. 7-й тур, 22.01.2026

Рома (Италия) – Штутгарт (Германия) – 2:0

Голы: Николо Пизилли, 40, 90+3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николо Пизилли, 40 мин

ГОЛ! 2:0. Николо Пизилли, 90+3 мин

Фотогалерея