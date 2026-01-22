В четверг, 22 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ромой» и «Штутгартом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Рома

Довольно неплохие результаты демонстрирует коллектив Джанпьеро Гасперини в текущем сезоне. После 21 тура Серии А на балансе римлян есть 42 зачетных пункта, позволяющих находиться на 4-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера «Интера» составляет уже 7 баллов. С Кубка Италии команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Торино».

За 6 туров Лиги Европы «волки» набрали 12 очков, благодаря которым сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера составляет всего 3 балла.

Штутгарт

Для немцев текущий сезон также складывается неплохо. За 18 туров Бундеслиги «швабы» завоевали 33 зачетных пункта, благодаря которым сейчас занимают 4-е место турнирной таблицы. От лидера, «Баварии», «Штутшарт» отстает уже на 17 баллов, но расстояние от других конкурентов относительно небольшое. В Кубке Германии «Штутгарт» прошел в четвертьфинал, где сыграет против «Гольштайн Киль».

В Лиге Европы «Штутгарт» демонстрирует идентичные с «Ромой» результаты - за 6 туров ему удалось набрать 12 баллов. Однако из-за лучшей разницы забитых/пропущенных немцы занимают 9 место общего зачета.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

За 8 последних домашних матчей «Рома» одержала 6 побед.

«Штутгарт» победил в 4/5 предыдущих выездных поединках.

«Рома» пропустила всего 12 голов в текущем сезоне Серии А – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Под руководством Джанпьеро Гасперини «Рома» успешно настроила игру в обороне, поэтому ожидать слишком результативной игры не стоит. Я поставлю на тотале менее 3 (с коэффициентом 1.63 по линии БК betking).