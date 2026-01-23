Энрике ответил на критику Шевалье и Забарного: неожиданная позиция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 04:18 | Обновлено 23 января 2026, 04:19
Новички ПСЖ под микроскопом

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике провел пресс–конференцию перед встречей 19–го тура Лиги 1 против «Осера».

Комментируя игру голкипера парижан Люки Шевалье, испанский специалист подчеркнул, что полностью удовлетворен работой всех трех летних новобранцев – Шевалье, Ильи Забарного и Ренато Марина.

– Люка Шевалье не всегда действует результативно. Не вызовет ли это в итоге недоверие со стороны партнеров по команде?

– Когда мы подписываем новичка, я первым делом предупреждаю его: будь готов к критике в дебютный сезон. Подобное уже проходили Брэдли [Барколя], Дезире [Дуэ] и многие другие. Это естественный процесс.

Минувшим летом к нам присоединились трое футболистов [Шевалье, Забарный и Марин]. Я крайне доволен их вкладом, хотя, безусловно, им есть куда расти. Критика при переходе в клуб такого масштаба неизбежна, ее просто нужно принимать.

– Если трудности «ПСЖ» не связаны с вратарем или эффективностью, то какие аспекты требуют коррекции?

– Вы постоянно пытаетесь найти ответы, но не преуспеваете в этом. Это логично, ведь у вас недостаточно данных, ха–ха. Я с уважением отношусь к вашим суждениям, но не разделяю их, так как обладаю гораздо большим объемом информации.

– Чем вы объясните недавние сложности команды в игровом плане и результатах?

– Факторов множество. Я не устаю повторять: сегодня 22 января, а с начала турнирного пути мы лишь однажды выставили состав, игравший в финале Лиги чемпионов.

Это случилось в первом матче сезона [против «Тоттенхэма» в Суперкубке Европы], когда наша готовность была лишь на уровне 50%. На это стоит обратить внимание.

Среди наших соперников по Лиге чемпионов шесть клубов входят в число фаворитов на попадание в топ–8. С учетом всех обстоятельств, текущий сезон является исключительным. А вы продолжаете обсуждать Забарного и Шевалье, – резюмировал Энрике.

Отметим, что 23–летний украинский центрбек в текущем сезоне провел за французский гранд 23 поединка во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Луис Энрике ПСЖ Илья Забарный Люка Шевалье Лига 1 (Франция) Осер Брэдли Баркола Дезире Дуэ Ренато Марин
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
