Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство
Australian Open
23 января 2026, 03:55 |
АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство

Аманда всегда гордилась тем, что представляет свою страну

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

24-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA, на пресс-конференции после выхода в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026 спросили, как ей играется под флагом США:

– Я задаю этот вопрос многим американским игрокам: какие у вас ощущения от выступлений под флагом США сейчас?

– Я родилась в США, поэтому всегда гордилась тем, что представляю свою страну. Многие из нас сейчас показывают хорошие результаты, и приятно видеть столько сильных спортсменов – как в женском, так и в мужском теннисе. Мне кажется, мы все отлично справляемся с тем, чтобы достойно представлять себя.

– Если немного уточнить: учитывая все, что происходило в США за последний год, усложняет ли это ваши ощущения?

– Я не считаю это уместным.

– Возвращаясь к предыдущему вопросу: сейчас США довольно разделенная страна. Бывает ли вам сложно или отвлекающе выступать под американским флагом в такой ситуации?

– Я не планирую менять гражданство или представлять другую страну. Я родилась в США, так что это даже не приходит мне в голову.

Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Н. Киченок / Ниномия – Перес / Схорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андреева высказалась о смене гражданства и ответила на слова Олейниковой
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
