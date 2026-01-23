АНИСИМОВА: Сложно ли играть под флагом США? Не планирую менять гражданство

24-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA, на пресс-конференции после выхода в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2026 спросили, как ей играется под флагом США:

– Я задаю этот вопрос многим американским игрокам: какие у вас ощущения от выступлений под флагом США сейчас?

– Я родилась в США, поэтому всегда гордилась тем, что представляю свою страну. Многие из нас сейчас показывают хорошие результаты, и приятно видеть столько сильных спортсменов – как в женском, так и в мужском теннисе. Мне кажется, мы все отлично справляемся с тем, чтобы достойно представлять себя.

– Если немного уточнить: учитывая все, что происходило в США за последний год, усложняет ли это ваши ощущения?

– Я не считаю это уместным.

– Возвращаясь к предыдущему вопросу: сейчас США – довольно разделенная страна. Бывает ли вам сложно или отвлекающе выступать под американским флагом в такой ситуации?

– Я не планирую менять гражданство или представлять другую страну. Я родилась в США, так что это даже не приходит мне в голову.