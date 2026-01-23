Н. Киченок / Ниномия – Перес / Схорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против тандема Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Марией Козыревой и Сабриной Сантамарией, либо с Эри Ходзуми и У Фансень.

