Н. Киченок / Ниномия – Перес / Схорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала Australian Open 2026
23 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против тандема Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды).
Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Марией Козыревой и Сабриной Сантамарией, либо с Эри Ходзуми и У Фансень.
