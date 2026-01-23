Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок / Ниномия – Перес / Схорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
Н. Киченок / Ниномия – Перес / Схорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/16 финала Australian Open 2026

Н. Киченок / Ниномия – Перес / Схорс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок и Макото Ниномия

23 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против тандема Эллен Перес (Австралия) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Марией Козыревой и Сабриной Сантамарией, либо с Эри Ходзуми и У Фансень.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Жеребьевка юниорского Aus Open 2026. Соперники Белозерцева и трех украинок
ВИДЕО. Осака и Кырстя поссорились после матча на Aus Open. Что произошло?
Надежда Киченок Макото Ниномия Эллен Перес Деми Схюрс смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
