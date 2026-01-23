Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 января 2026, 03:52 |
Буффон объяснил главную разницу между Месси и Роналду

Легендарный вратарь сравнил культовых футболистов

Знаменитый голкипер «Ювентуса» и национальной команды Италии Джанлуиджи Буффон провел параллель между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль–Насра» Криштиану Роналду, акцентировав внимание на их различных амплуа.

«Речь идет о двух абсолютно разных футболистах. Месси демонстрирует большую универсальность, поскольку предпочитает начинать атаки из глубины. Ему присущи техническое мастерство и видение поля, характерные для классического плеймейкера.

Криштиану Роналду, вероятно, в силу возраста, трансформировался в идеального завершителя в пределах штрафной площади. Если сравнивать с его прежним стилем, сейчас Роналду более рационально расходует силы: он реже смещается на фланг ради эффектных финтов или дриблинга, однако при получении мяча в штрафной мгновенно создает угрозу воротам», – цитирует Буффона ресурс BolaVip.

Комментарии
