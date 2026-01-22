Левандовски забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд. Лишь у троих игроков больше
Польский нападающий оформил свой 106-й гол на турнире
Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забил в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд.
Произошло это в матче 7-го тура, в котором «Барселона» на выезде обыграла «Славию» со счетом 4:2.
Этот гол стал для поляка первым в сезоне и 106-м в общей сложности в турнире.
Имея 15 сезонов с забитыми мячами подряд, Левандовски уступает по этому показателю только Кариму Бензема (18), Лионелю Месси (18) и Криштиану Роналду (16).
Футболисты с наибольшим количеством сезонов Лиги чемпионов подряд, в которых они забивали голы:
- 18 – Карим Бензема (Франция)
- 18 – Лионель Месси (Аргентина)
- 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 15 – Роберт Левандовски (Польша)
Голы Роберта Левандовски в Лиге чемпионов (106) по сезонам:
- 2011/12 – 1 («Боруссия» Дортмунд)
- 2012/13 – 10 («Боруссия» Дортмунд)
- 2013/14 – 6 («Боруссия» Дортмунд)
- 2014/15 – 6 («Бавария»)
- 2015/16 – 9 («Бавария»)
- 2016/17 – 8 («Бавария»)
- 2017/18 – 5 («Бавария»)
- 2018/19 – 8 («Бавария»)
- 2019/20 – 15 («Бавария»)
- 2020/21 – 5 («Бавария»)
- 2021/22 – 13 («Бавария»)
- 2022/23 – 5 («Барселона»)
- 2023/24 – 3 («Барселона»)
- 2024/25 – 11 («Барселона»)
- 2025/26 – 1 («Барселона»)
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов:
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 106 – Роберт Левандовски (Польша)
Lewandowski in elite company 👏#UCL pic.twitter.com/Kj2WrD4mvx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026
