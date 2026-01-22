Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд. Лишь у троих игроков больше
Лига чемпионов
22 января 2026, 08:59 | Обновлено 22 января 2026, 09:03
Левандовски забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд. Лишь у троих игроков больше

Польский нападающий оформил свой 106-й гол на турнире

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забил в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд.

Произошло это в матче 7-го тура, в котором «Барселона» на выезде обыграла «Славию» со счетом 4:2.

Этот гол стал для поляка первым в сезоне и 106-м в общей сложности в турнире.

Имея 15 сезонов с забитыми мячами подряд, Левандовски уступает по этому показателю только Кариму Бензема (18), Лионелю Месси (18) и Криштиану Роналду (16).

Футболисты с наибольшим количеством сезонов Лиги чемпионов подряд, в которых они забивали голы:

  • 18 – Карим Бензема (Франция)
  • 18 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 16 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 15 – Роберт Левандовски (Польша)

Голы Роберта Левандовски в Лиге чемпионов (106) по сезонам:

  • 2011/12 – 1 («Боруссия» Дортмунд)
  • 2012/13 – 10 («Боруссия» Дортмунд)
  • 2013/14 – 6 («Боруссия» Дортмунд)
  • 2014/15 – 6 («Бавария»)
  • 2015/16 – 9 («Бавария»)
  • 2016/17 – 8 («Бавария»)
  • 2017/18 – 5 («Бавария»)
  • 2018/19 – 8 («Бавария»)
  • 2019/20 – 15 («Бавария»)
  • 2020/21 – 5 («Бавария»)
  • 2021/22 – 13 («Бавария»)
  • 2022/23 – 5 («Барселона»)
  • 2023/24 – 3 («Барселона»)
  • 2024/25 – 11 («Барселона»)
  • 2025/26 – 1 («Барселона»)

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов:

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 106 – Роберт Левандовски (Польша)
Роберт Левандовски Барселона Лига чемпионов статистика Карим Бензема Криштиану Роналду Лионель Месси
Андрей Витренко
