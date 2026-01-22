Левандовски забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд. Лишь у троих игроков больше

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забил в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд.

Произошло это в матче 7-го тура, в котором «Барселона» на выезде обыграла «Славию» со счетом 4:2.

Этот гол стал для поляка первым в сезоне и 106-м в общей сложности в турнире.

Имея 15 сезонов с забитыми мячами подряд, Левандовски уступает по этому показателю только Кариму Бензема (18), Лионелю Месси (18) и Криштиану Роналду (16).

Футболисты с наибольшим количеством сезонов Лиги чемпионов подряд, в которых они забивали голы:

18 – Карим Бензема (Франция)

18 – Лионель Месси (Аргентина)

16 – Криштиану Роналду (Португалия)

15 – Роберт Левандовски (Польша)

Голы Роберта Левандовски в Лиге чемпионов (106) по сезонам:

2011/12 – 1 («Боруссия» Дортмунд)

2012/13 – 10 («Боруссия» Дортмунд)

2013/14 – 6 («Боруссия» Дортмунд)

2014/15 – 6 («Бавария»)

2015/16 – 9 («Бавария»)

2016/17 – 8 («Бавария»)

2017/18 – 5 («Бавария»)

2018/19 – 8 («Бавария»)

2019/20 – 15 («Бавария»)

2020/21 – 5 («Бавария»)

2021/22 – 13 («Бавария»)

2022/23 – 5 («Барселона»)

2023/24 – 3 («Барселона»)

2024/25 – 11 («Барселона»)

2025/26 – 1 («Барселона»)

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов: