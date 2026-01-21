Дубль Фермина, автогол Левандовски, шедевр Ольмо. Барселона дожала Славию

Каталонская Барселона переиграла Славию Прага в матче седьмого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Фортуна Арена в столице Чехии. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барса пропустил первой – на 10-й минуте ворота каталонцев поразил Васил Кушей. На пропущенный ответил Фермин Лопес, который оформил дубль. Славии удалось сравнять до конца первого тайма – автогол Роберта Левандовски, который срезал мяч в свои ворота после углового.

Во второй тайме у Барселоны травмировался Педри. Наставник команды Ханси Флик выпустил Дани Ольмо, который сразу же забил гол в девятку ворота соперников. Окончательный счет на 71-й установил исправившейся Левандовски.

Барселона благодаря этой победе набрала 13 очков и в таблице еврокубка располагается на девятом месте. 13 баллов также у еще семерых команд: ПСЖ, Ньюкасла, Челси, Спортинга, Манчестер Сити, Атлетико и Аталанты. Славия с тремя пунктами идет на 34-й строчке.

В последнем туре основного этапа ЛЧ Барселона встретится с Копенгагеном на домашнем стадионе. Славии предстоит выездная встреча с Пафосом.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января

Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4

Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (автогол) – Фермин Лопес, 34, 42 Ольмо, 64, Левандовски, 71

Славия Прага: Индржих Станек, Штепан Халоупек, Давид Зима, Лукаш Провод, Томаш Голеш (Давид Доудера, 46), Михал Садилек, Оскар Дорли, Юссуфа Саньянг (Мухаммед Чам Сарачевич, 72), Дэвид Мозес (Томаш Влчек, 46), Васил Кушей (Моймир Хитил, 79), Томаш Хорый (Иван Шранц, 65)

Барселона: Хоан Гарсия, Жюль Кунде, Алехандро Бальде (Рональд Араухо, 78), Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Руни Бардагджи (Маркус Рэшфорд, 61), Педри (Дани Ольмо, 61), Френки де Йонг, Рафинья, Фермин Лопес (Марк Берналь, 78), Роберт Левандовски

Предупреждения: Френки де Йонг (87)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Лиги чемпионов 2025/26