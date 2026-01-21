21 января на Фортуна-Арена пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Славия Прага встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Славия Прага

Команда несколько раз была за спиной у соседа и вечного врага, Спарты. Но в 2024-м та потеряла своего тренера, и этим получилось воспользоваться, вернув себе титул. Да и сейчас подопечные Трпишовски достаточно уверенно лидируют, создав к середине зимы себе отрыв от конкурентов.

В Лиге чемпионов при этом чехи оказались, по сути, не конкурентны. Они так ни разу и не выиграли, четко чередуя ничьи и поражения, вне зависимости от места проведения матча. Более того, после 2:2 с Буде/Глимт в стартовом туре не было вообще ни единого забитого гола. Сейчас, в последнем домашнем поединке, клуб точно хочет попробовать хлопнуть дверью и побороться за первую победу. Ну или как минимум попытаться поставить подножку одному из фаворитов.

Барселона

Клуб после неудачного сезона 2023/2024 позвал на тренерский пост Флика. Тот за первый год работы в Испании выиграл все, что можно, на национальном уровне. И пока что все идет к тому, что этот требл можно будет защитить. Уже выиграно Суперкубок, с победами в январе с Атлетиком и Реалом, и от последнего оторвались и в Примере.

Не все получалось в Лиге чемпионов. За счет дубля Рашфорда выиграли 2:1 в Ньюкасле, после чего с зеркальным счетом уступили дома ПСЖ. А после 6:1 с Олимпиакосом прибавили только одно очко с Брюгге (3:3) и Челси (0:3). И только в декабре, вернувшись на свое поле, справились с Айнтрахтом, и то только минимально, 2:1. Этого пока что не достаточно, чтобы говорить о гарантированном месте в плей-офф.

Статистика личных встреч

Клубы уже играли в 2019-м году. И каталонцы после победы на выезде ограничились ничьей дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чехи, даже на своем поле, отберут очки у Ямаля и компании. Ставим на то, что тут гости добьются победы с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,92).