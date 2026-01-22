21 января прошел матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Фортуна Арена. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января

Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4

Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (автогол) – Фермин Лопес, 34, 42 Ольмо, 64, Левандовски, 71

Видеообзор матча