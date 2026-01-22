21.01.2026 22:00 – FT 2 : 4
Славия – Барселона – 2:4. Левандовски забил и себе, и чужим. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
21 января прошел матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Фортуна Арена. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.
Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января
Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4
Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (автогол) – Фермин Лопес, 34, 42 Ольмо, 64, Левандовски, 71
Видеообзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
44’
ГОЛ ! Автогол забил Роберт Левандовски (Барселона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона), асcист Педри.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона), асcист Френки де Йонг.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Васил Кушей (Славия Прага), асcист Томаш Голеш.
