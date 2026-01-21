21 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага (Чехия) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Фортуна Арена в Праге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Славия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция