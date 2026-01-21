Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Славия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Славия Прага
21.01.2026 22:00 - : -
Барселона
Лига чемпионов
21 января 2026, 13:15
16
0

Славия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 21 января в 22:00 по Киеву

21 января 2026, 13:15
16
0
Славия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага (Чехия) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Фортуна Арена в Праге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Славия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Славия – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

