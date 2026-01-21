Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Травма Педри. Ольмо и Левандовски забили по голу в ворота Славии
Лига чемпионов
21 января 2026, 23:44 | Обновлено 21 января 2026, 23:46
176
0

ВИДЕО. Травма Педри. Ольмо и Левандовски забили по голу в ворота Славии

Дани и Роберт сделали счет 4:2 в пользу Барселоны в середине второго тайма матча ЛЧ

21 января 2026, 23:44 | Обновлено 21 января 2026, 23:46
176
0
ВИДЕО. Травма Педри. Ольмо и Левандовски забили по голу в ворота Славии
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона оформила комфортный гандикап во втором тайме матча седьмого тура Лиги чемпионов против Славии.

Вначале на 63-й минуте забил Дани Ольмо, который заменил травмированного Педри. Ольмо красиво положил мяч в девятку ворот соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 71-й отличился Роберт Левандовски. Поляк сделал счет 4:2 в пользу сине-гранатовых. В первом тайме Роберт забил автогол.

Славия и Барса проводят игру на стадионе Фортуна Арена. Встреча стартовала 21 января в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Травма Педри. Ольмо и Левандовски забили по голу в ворота Славии

По теме:
Новая страница в истории. Росеньор провел первый матч в ЛЧ во главе Челси
Умер бывший футболист мадридского Реала и Барселоны
Дубль Фермина, автогол Левандовски, шедевр Ольмо. Барселона дожала Славию
Дани Ольмо Роберт Левандовски видео голов и обзор Барселона Славия Прага Лига чемпионов травма Педри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Футбол | 21 января 2026, 20:28 6
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»

Флоран Готро подверг критике игру украинского защитника

Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21 января 2026, 08:31 0
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»

Украинец выделил Тайсона Фьюри

МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Футбол | 21.01.2026, 09:53
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Марсель – Ливерпуль – 0:3. Разгром и автогол вратаря. Видео голов и обзор
Футбол | 22.01.2026, 00:07
Марсель – Ливерпуль – 0:3. Разгром и автогол вратаря. Видео голов и обзор
Марсель – Ливерпуль – 0:3. Разгром и автогол вратаря. Видео голов и обзор
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21.01.2026, 02:58
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 8
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем