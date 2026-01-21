ВИДЕО. Травма Педри. Ольмо и Левандовски забили по голу в ворота Славии
Дани и Роберт сделали счет 4:2 в пользу Барселоны в середине второго тайма матча ЛЧ
Каталонская Барселона оформила комфортный гандикап во втором тайме матча седьмого тура Лиги чемпионов против Славии.
Вначале на 63-й минуте забил Дани Ольмо, который заменил травмированного Педри. Ольмо красиво положил мяч в девятку ворот соперников.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 71-й отличился Роберт Левандовски. Поляк сделал счет 4:2 в пользу сине-гранатовых. В первом тайме Роберт забил автогол.
Славия и Барса проводят игру на стадионе Фортуна Арена. Встреча стартовала 21 января в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Травма Педри. Ольмо и Левандовски забили по голу в ворота Славии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флоран Готро подверг критике игру украинского защитника
Украинец выделил Тайсона Фьюри