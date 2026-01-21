Каталонская Барселона оформила комфортный гандикап во втором тайме матча седьмого тура Лиги чемпионов против Славии.

Вначале на 63-й минуте забил Дани Ольмо, который заменил травмированного Педри. Ольмо красиво положил мяч в девятку ворот соперников.

На 71-й отличился Роберт Левандовски. Поляк сделал счет 4:2 в пользу сине-гранатовых. В первом тайме Роберт забил автогол.

Славия и Барса проводят игру на стадионе Фортуна Арена. Встреча стартовала 21 января в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Травма Педри. Ольмо и Левандовски забили по голу в ворота Славии