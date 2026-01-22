Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока

Зинедин Зидан, который рассматривается как главный претендент на возвращение в «Реал Мадрид», выставил ряд спортивных условий для своего прихода.

Одним из них является продажа Джуда Беллингема. Французский тренер не отрицает талант англичанина, но считает, что он не влияет на игру команды должным образом и не организует центр поля, что критично для «Реала», стремящегося контролировать матчи на европейском уровне.

Продажа Беллингема позволит клубу получить значительные средства и освободить зарплатную массу для усиления команды на ключевых позициях. Зидан планирует приобрести полузащитника Витинью, который способен создавать игру и поддерживать темп, а также центрального защитника Ибрагима Конате, способного укрепить оборону «Реала».

В клубе осознают, что такая операция может показаться рискованной, но Зидан твердо стоит на своем и требует полного контроля над спортивными решениями.