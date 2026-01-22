Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Испания
22 января 2026, 07:48 |
8527
0

Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока

Француз не видит в команде Беллингема

22 января 2026, 07:48 |
8527
0
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан, который рассматривается как главный претендент на возвращение в «Реал Мадрид», выставил ряд спортивных условий для своего прихода.

Одним из них является продажа Джуда Беллингема. Французский тренер не отрицает талант англичанина, но считает, что он не влияет на игру команды должным образом и не организует центр поля, что критично для «Реала», стремящегося контролировать матчи на европейском уровне.

Продажа Беллингема позволит клубу получить значительные средства и освободить зарплатную массу для усиления команды на ключевых позициях. Зидан планирует приобрести полузащитника Витинью, который способен создавать игру и поддерживать темп, а также центрального защитника Ибрагима Конате, способного укрепить оборону «Реала».

В клубе осознают, что такая операция может показаться рискованной, но Зидан твердо стоит на своем и требует полного контроля над спортивными решениями.

По теме:
Мастантуоно вошел в тройку самых молодых бомбардиров Реала в ЛЧ
116 голов за Аль-Наср, 960 в карьере. Роналду продолжает путь к 1000
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Зинедин Зидан Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера Джуд Беллингем
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(78)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21 января 2026, 08:06 5
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева

Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21 января 2026, 10:17 13
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно

Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…

ВИДЕО. Ювентус забил второй гол в ворота Трубина
Футбол | 21.01.2026, 23:33
ВИДЕО. Ювентус забил второй гол в ворота Трубина
ВИДЕО. Ювентус забил второй гол в ворота Трубина
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Футбол | 21.01.2026, 17:11
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Динамо будет готово к очередной смене тренера при одном условии
Футбол | 22.01.2026, 07:02
Динамо будет готово к очередной смене тренера при одном условии
Динамо будет готово к очередной смене тренера при одном условии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем