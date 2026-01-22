Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
22 января 2026, 09:09 |
1702
0

Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов

Коуч похвалил украинского голкипера «орлов»

22 января 2026, 09:09 |
1702
0
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо заговорил об украинском голкипере «орлов» Анатолии Трубине после поражения своей команды в матче против «Ювентуса» (0:2) в 7 туре Лиги чемпионов.

«Команда играет хорошо, начиная от Трубина, строит атаки, выходит из зон прессинга, причем даже красиво, потому что я видел вещи – которые мы, конечно же, отрабатывали – выходившие действительно эстетически.

В последнее время команда играет очень качественно, начиная с первой фазы, даже от Трубина – который, как вы знаете, не был как раз большим игроком в построении игры. Команда находит решение, умеет выходить из обороны, умеет закрепиться на половине поля соперника, умеет прижать соперника к его воротам», – сказал Жозе.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бенфика занимает 29-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после семи сыгранных матчей.

По теме:
Левандовски забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд. Лишь у троих игроков больше
Арсенал вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в ЛЧ
Мастантуоно вошел в тройку самых молодых бомбардиров Реала в ЛЧ
Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Бенфика Ювентус Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21 января 2026, 11:39 1
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины

Болденков, Панчишин, Рогачев, Оробец, Ныч, Петько и Непейпиев покинули ФК «Феникс-Мариуполь»

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21 января 2026, 10:05 9
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Орлам подрезали крылья. Ювентус в Турине обыграл Бенфику
Футбол | 21.01.2026, 23:53
Орлам подрезали крылья. Ювентус в Турине обыграл Бенфику
Орлам подрезали крылья. Ювентус в Турине обыграл Бенфику
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Аталанта – Атлетик Бильбао – 2:3. Фейерверк мячей в ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 22.01.2026, 06:49
Аталанта – Атлетик Бильбао – 2:3. Фейерверк мячей в ЛЧ. Видео голов и обзор
Аталанта – Атлетик Бильбао – 2:3. Фейерверк мячей в ЛЧ. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 9
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем