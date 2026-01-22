Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Коуч похвалил украинского голкипера «орлов»
Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо заговорил об украинском голкипере «орлов» Анатолии Трубине после поражения своей команды в матче против «Ювентуса» (0:2) в 7 туре Лиги чемпионов.
«Команда играет хорошо, начиная от Трубина, строит атаки, выходит из зон прессинга, причем даже красиво, потому что я видел вещи – которые мы, конечно же, отрабатывали – выходившие действительно эстетически.
В последнее время команда играет очень качественно, начиная с первой фазы, даже от Трубина – который, как вы знаете, не был как раз большим игроком в построении игры. Команда находит решение, умеет выходить из обороны, умеет закрепиться на половине поля соперника, умеет прижать соперника к его воротам», – сказал Жозе.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бенфика занимает 29-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после семи сыгранных матчей.
