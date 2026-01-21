Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус – Бенфика – 2:0. Украинцы не помогли. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
21 января 2026, 23:42 | Обновлено 22 января 2026, 00:18
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой».

Игра проходила на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинские футболисты «орлов», Анатолий Трубин и Георгий Судаков, вышли в стартовом составе, но помочь своей команде заработать очки не сумели.

«Ювентус» набрал 12 баллов за семь туров и идет 15-м. «Бенфика» с шестью баллами – 29-я.

Видеотрансляция матча доступна на платформе MEGOGO.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января
Ювентус – Бенфика – 2:0
Голы: Тюрам, 55, Маккени, 64
Незабитый пенальти: Павлидис, 81 (Бенфика)

ГОЛ, 1:0! Хефрен Тюрам, 55 мин.

ГОЛ, 2:0! Уэстон Маккени, 64 мин.

Видеотрансляция матча

По теме:
Новая страница в истории. Росеньор провел первый матч в ЛЧ во главе Челси
Дубль Фермина, автогол Левандовски, шедевр Ольмо. Барселона дожала Славию
Незабитый пенальти Кейна и красная. Бавария обыграла Юнион
