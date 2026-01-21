Ювентус – Бенфика – 2:0. Украинцы не помогли. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов
В среду, 21 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой».
Игра проходила на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.
Украинские футболисты «орлов», Анатолий Трубин и Георгий Судаков, вышли в стартовом составе, но помочь своей команде заработать очки не сумели.
«Ювентус» набрал 12 баллов за семь туров и идет 15-м. «Бенфика» с шестью баллами – 29-я.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января
Ювентус – Бенфика – 2:0
Голы: Тюрам, 55, Маккени, 64
Незабитый пенальти: Павлидис, 81 (Бенфика)
ГОЛ, 1:0! Хефрен Тюрам, 55 мин.
ГОЛ, 2:0! Уэстон Маккени, 64 мин.
