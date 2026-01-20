В среду, 21 января, состоится поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Бенфика». Матч пройдет в Турине на «Ювентус Стэдиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Старая синьора» еще может побороться за попадание в Топ-8 турнирной таблицы, на ее счету 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение. Лиссабонская команда всего на три очка отстает от туринцев и пытается зацепиться за зону плей-офф. В Серии А «Ювентус» занимает пятое место и в прошлом туре чемпионата неожиданно проиграл «Кальяри». «Бенфика» в своем национальном чемпионате идет на третьей позиции. Команды встречались в Турине год назад также в основном раунде Лиги чемпионов, и тогда лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0. «Ювентус» в десяти матчах всего один раз сумел одолеть «орлов»: произошло это в 1/4 финала Кубка УЕФА сезона 1992/1993.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Бенфика», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.86 для туринской команды и 4.42 для лиссабонцев. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.