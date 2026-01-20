Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ювентус
21.01.2026 22:00 - : -
Бенфика
Лига чемпионов
20 января 2026, 19:08 | Обновлено 20 января 2026, 19:09
Ювентус – Бенфика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги чемпионов

Ювентус – Бенфика. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 21 января, состоится поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и «Бенфика». Матч пройдет в Турине на «Ювентус Стэдиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Старая синьора» еще может побороться за попадание в Топ-8 турнирной таблицы, на ее счету 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение. Лиссабонская команда всего на три очка отстает от туринцев и пытается зацепиться за зону плей-офф. В Серии А «Ювентус» занимает пятое место и в прошлом туре чемпионата неожиданно проиграл «Кальяри». «Бенфика» в своем национальном чемпионате идет на третьей позиции. Команды встречались в Турине год назад также в основном раунде Лиги чемпионов, и тогда лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0. «Ювентус» в десяти матчах всего один раз сумел одолеть «орлов»: произошло это в 1/4 финала Кубка УЕФА сезона 1992/1993.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Бенфика», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
21 января 2026 -
22:00
Бенфика
