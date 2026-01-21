21 января на Альянц Стэдиум пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ювентус встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда чуть менее года назад с позором снимала Тиаго Мотту, что откровенно разочаровал. Сменивший его Тудор той весной справился с той задачей, что перед ним ставилась - стал четвертым в Серии А. Но потом, в новом сезоне, постепенно все разладилось. Исправила положение только рокировка, с приездом в Турин Спаллетти - этот опытный специалист вернул новых подопечных в борьбу за место в квартете лучших.

Смена тренера сказалась и в Лиге чемпионов. Там итальянцы крайне скромно стартовали: три ничьи и поражение мадридскому Реалу. Но все же Лучано наладил и тут к концу 2025-го года игру, и клуб сумел последовательно выдать две победы - впрочем, над дебютантами турнира, Буде/Глимт и Пафосу. Это позволило сохранить шансы на плей-офф, но при этом нужно сейчас только побеждать.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне ограничился только Кубком Лиги. Но потом были неудачи в более статусных турнирах соседу, Спортингу. Тем не менее, наставника тогда не тронули, и это решение выглядело обоснованным. Начав с победы в Суперкубке, потом начали с побед в Примейре, параллельно выбив в квалификации Ниццу с Фенербахче - в итоге Стамбул покинул уволенный турками Моуринью.

Через какой-то месяц он уже был в Лиссабоне - не вытерпев безвольных 2:3 с Карабахом дома, тренера сменили. Вот только с Жозе было немало разочарований. В Примейре Судаков с новыми одноклубниками идет только третьим, заметно уступая от лидирующего Порту, и ему же уступили в кубке. Чуть раньше проиграли и Браге в Кубке Лиги. Да и в Лиге чемпионов уже при новом наставнике было еще три поражения кряду. И только с Аяксом и Наполи выиграли, с двумя клин-шитами от Трубина.

Статистика личных встреч

Всего было семь матчей в еврокубках. Там португальцы при одном поражении взяли уже пять побед, в том числе и год назад.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.91 для Ювентуса и 4.52 для Бенфики. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что итальянцы наконец-то будут сильнее. Согласимся и поставим на их победу (коэффициент - 1,87).