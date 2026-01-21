Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ювентус
21.01.2026 22:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 05:33 | Обновлено 21 января 2026, 05:34
28
0

Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок седьмого тура начнется 21 января в 22:00 по Киеву

21 января 2026, 05:33 | Обновлено 21 января 2026, 05:34
28
0
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

21 января на Альянц Стэдиум пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ювентус встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда чуть менее года назад с позором снимала Тиаго Мотту, что откровенно разочаровал. Сменивший его Тудор той весной справился с той задачей, что перед ним ставилась - стал четвертым в Серии А. Но потом, в новом сезоне, постепенно все разладилось. Исправила положение только рокировка, с приездом в Турин Спаллетти - этот опытный специалист вернул новых подопечных в борьбу за место в квартете лучших.

Смена тренера сказалась и в Лиге чемпионов. Там итальянцы крайне скромно стартовали: три ничьи и поражение мадридскому Реалу. Но все же Лучано наладил и тут к концу 2025-го года игру, и клуб сумел последовательно выдать две победы - впрочем, над дебютантами турнира, Буде/Глимт и Пафосу. Это позволило сохранить шансы на плей-офф, но при этом нужно сейчас только побеждать.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне ограничился только Кубком Лиги. Но потом были неудачи в более статусных турнирах соседу, Спортингу. Тем не менее, наставника тогда не тронули, и это решение выглядело обоснованным. Начав с победы в Суперкубке, потом начали с побед в Примейре, параллельно выбив в квалификации Ниццу с Фенербахче - в итоге Стамбул покинул уволенный турками Моуринью.

Через какой-то месяц он уже был в Лиссабоне - не вытерпев безвольных 2:3 с Карабахом дома, тренера сменили. Вот только с Жозе было немало разочарований. В Примейре Судаков с новыми одноклубниками идет только третьим, заметно уступая от лидирующего Порту, и ему же уступили в кубке. Чуть раньше проиграли и Браге в Кубке Лиги. Да и в Лиге чемпионов уже при новом наставнике было еще три поражения кряду. И только с Аяксом и Наполи выиграли, с двумя клин-шитами от Трубина.

Статистика личных встреч

Всего было семь матчей в еврокубках. Там португальцы при одном поражении взяли уже пять побед, в том числе и год назад.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.91 для Ювентуса и 4.52 для Бенфики. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что итальянцы наконец-то будут сильнее. Согласимся и поставим на их победу (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
21 января 2026 -
22:00
Бенфика
Победа Ювентуса 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Беллингем ответил на свист фанатов после разгрома Монако
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Карабах – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус Бенфика Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал творит историю в ЛЧ после победы над Интером
Футбол | 21 января 2026, 04:53 0
Арсенал творит историю в ЛЧ после победы над Интером
Арсенал творит историю в ЛЧ после победы над Интером

Артета сделал невозможное

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20 января 2026, 14:36 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Футбол | 20.01.2026, 23:59
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20.01.2026, 09:48
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем