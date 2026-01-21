Орлам подрезали крылья. Ювентус в Турине обыграл Бенфику
Судаков и Трубин принли участие в матче Лиги чемпионов
В поединке Основного раунда Лиги чемпионов встретились «Ювентус» и «Бенфика». В стартовом составе лиссабонской команды на поле вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Судаков действовал довольно активно и в первом тайме дважды пробивал в створ ворот соперников. Особенно опасным стал его второй удар, когда свою команду выручил Ди Грегорио.
Хозяева поля агрессивно начали встречу, но затем «Бенфика» отодвинула игру от своей штрафной и проводила острые контрвыпады. И все же, туринцы создали несколько перспективных моментов у ворот «орлов». Трубину пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Йылдыза, а после еще одного удара турка мяч пролетел рядом со штангой.
«Орлы» активно начали вторую половину встречи, но получили солидный ответ от соперников. Сначала Трубин выручил после удара Маккенни, а затем Тюрам бильярдным ударом отправил мяч в ближний угол.
Забив гол, туринцы заиграли уверенней и вскоре удвоили свое преимущество. Сыграв в «стенку» с Дэвидом, Маккенни хладнокровно пробил точно в угол.
Интрига могла возродиться в конце поединка. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота «Ювентуса», зафиксировав фол со стороны Бремера в штрафной «Старой синьоры». Но с 11-тиметровой отметки Павлидис пробил крайне неудачно, поскользнувшись перед мячом.
«Бенфика» потерпела поражение, но еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «орлам» нужно на своем поле обыгрывать мадридский «Реал» и рассчитывать на осечки конкурентов. «Ювентус» гарантировал себе попадание в плей-офф и в гостевом поединке с «Монако» поборется за попадание в Топ-8. Правда, победы над «красно-белыми» может быть недостаточно для выполнения этой задачи.
Лига чемпионов. Основной раунд.
«Ювентус» – «Бенфика» – 2:0
Голы: Х.Тюрам (55), Маккенни (64)
На 81-й минуте Павлидис не реализовал пенальти (мимо ворот)
Предупреждения: Локателли (49), Келли (88)
«Ювентус»: Ди Грегорио, Камбьязо (Кабаль, 70), Келли, Бремер, Калюлю, Х.Тюрам, Локателли (Коопмейнерс, 87), Йылдыз (Костич, 82), Миретти (Консейсау, 46), Маккенни, Дэвид (Опенда, 70).
«Бенфика»: Трубин, Даль, Отаменди, Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейру, Шельдеруп (Иванович, 69), Судаков (Барренечеа, 6), Престианни (Ж.Регу, 78), Павлидис.
Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)
Стадион «Ювентус Стедиум» (Турин, Италия)
