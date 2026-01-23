Три украинские теннисистки получат гранты в 25 тысяч долларов от ITF

Три юные украинские теннисистки вошли в программу Grand Slam Player Development и получат гранты в размере 25 тысяч долларов от Международной федерации тенниса (ITF).

19-летняя Вероника Подрез, 15-летняя Полина Скляр и 14-летняя София Белинская получат финансовую поддержку. Эти деньги они смогут использовать только на расходы, связанные с поездками на турниры.

Скляр во второй раз получил грант. Впервые Полина вошла в эту программу в прошлом году.

Гранты в размере 50 тысяч долларов в 2026 году получит участник молодежного Итогового турнира Николай Будков Кьер, а также чемпион юниорского US Open Иван Иванов и чемпионка юниорского Ролан Гаррос Лилли Таггер.