Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Лига чемпионов
21 января 2026, 09:53 |
1109
0

МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»

Наставник «Бенфики» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса»

21 января 2026, 09:53 |
1109
0
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча седьмого тура Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса», который состоится 21 января.

– Игра в Турине рассматривается как финальная точка?

– Это финал, как и любой другой матч в турнире. Глядя на турнирную таблицу и количество очков, обычно необходимых для выхода в следующий раунд, очевидно, что «Бенфике» нужны баллы.

Я не могу сказать, нужно ли нам три, четыре или пять, понятия не имею; мы узнаем это только в финале последней игры. Если бы ничьей с «Ювентусом» было бы для нас достаточно, у нас появились некоторые психологические ограничения. Но их нет.

Мы будем играть на победу. Мы знаем, против кого выйдем на поле, на каком стадионе, но мы будем играть, чтобы попытаться победить, а затем в последней игре мы увидим, чего нам не хватает, чтобы иметь возможность выйти в следующий раунд.

– Чего вы ожидаете от соперника?

– Я ожидаю тактического мастерства и команды с сильным игровым стилем. Я не ожидаю пассивной команды, а той, которая хочет быть главным действующим лицом в игре. Я никогда не видел команду Спаллетти без качественных игроков.

У него было много сильных футболистов в «Роме». Я познакомился с ним в «Наполи», когда вернулся в Италию, а сейчас он в «Ювентусе». Его команды очень хорошо подготовлены и организованы. Они играют в быстрый, командный футбол. Он очень сильный тренер.

– Насколько близка «Бенфика» к той команде, которую вы хотели бы видеть в ближайшем будущем. Состав, сыгравший против «Риу Аве», оптимальный?

– Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите... Карта его игровых действий не сильно менятется от игры к игре, не сильно отличается от игр, где он играл как опорный полузащитник или когда он выходил на фланге.

Его зоны действия практически одинаковы. Почему? Мы ищем свою игровую идентичность, исходя из имеющихся в нашем распоряжении игроков, но, при всем уважении... «Риу-Аве» это «Риу-Аве», а «Ювентус» есть «Ювентус», и как бы мы ни старались сыграть против туринского клуба так же, как играли в чемпионате пару дней назад, добиться этого будет очень сложно.

Турнирная таблица Лиги чемпионов:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 7 7 0 0 20 - 2 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 21
2 Реал Мадрид 7 5 0 2 19 - 8 28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 15
3 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15
4 Тоттенхэм 7 4 2 1 15 - 7 28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 14
5 ПСЖ 7 4 1 2 20 - 10 28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 13
6 Спортинг Лиссабон 7 4 1 2 14 - 9 28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 13
7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13 - 9 28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 13
8 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13
9 Интер Милан 7 4 0 3 13 - 7 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 12
10 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 15 - 12 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 12
11 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12
12 Боруссия Д 7 3 2 2 19 - 15 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 11
13 Ньюкасл 6 3 1 2 13 - 6 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 10
14 Челси 6 3 1 2 13 - 8 21.01.26 22:00 Челси - Пафос09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10
15 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10
16 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12 - 10 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8 - 8 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 9
19 Байер 7 2 3 2 10 - 14 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 9
20 Монако 7 2 3 2 8 - 14 28.01.26 22:00 Монако - Ювентус20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8
22 Олимпиакос Пирей 7 2 2 3 8 - 13 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 8
23 Наполи 7 2 2 3 7 - 12 28.01.26 22:00 Наполи - Челси20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 8
24 Копенгаген 7 2 2 3 11 - 17 28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 8
25 Карабах 6 2 1 3 10 - 13 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 7
26 Брюгге 7 2 1 4 12 - 17 28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 7
27 Будё-Глимт 7 1 3 3 12 - 14 28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 6
28 Бенфика 6 2 0 4 6 - 8 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 6
29 Пафос 6 1 3 2 4 - 9 21.01.26 22:00 Челси - Пафос10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 6
30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6
31 Аякс 7 2 0 5 7 - 19 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс 6
32 Атлетик Бильбао 6 1 2 3 4 - 9 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 5
33 Айнтрахт Ф 6 1 1 4 8 - 16 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 4
34 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5 - 15 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5 - 19 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 1
Полная таблица

По теме:
Луис Энрике прокомментировал поражение ПСЖ и выход на поле Забарного
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Уже 11. Сможет ли Мбаппе догнать Роналду за голами в одном сезоне ЛЧ?
Лига чемпионов Ювентус Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков
Николай Тытюк Источник: A Bola
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20 января 2026, 08:46 25
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины

Тренеру не нужны Шапаренко и Попов

САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 20 января 2026, 20:01 1
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»

Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко

Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 07:36
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 20.01.2026, 17:35
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Футбол | 21.01.2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
19.01.2026, 21:28
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 5
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 1
Бокс
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем