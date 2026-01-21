МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча седьмого тура Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса», который состоится 21 января.

– Игра в Турине рассматривается как финальная точка?

– Это финал, как и любой другой матч в турнире. Глядя на турнирную таблицу и количество очков, обычно необходимых для выхода в следующий раунд, очевидно, что «Бенфике» нужны баллы.

Я не могу сказать, нужно ли нам три, четыре или пять, понятия не имею; мы узнаем это только в финале последней игры. Если бы ничьей с «Ювентусом» было бы для нас достаточно, у нас появились некоторые психологические ограничения. Но их нет.

Мы будем играть на победу. Мы знаем, против кого выйдем на поле, на каком стадионе, но мы будем играть, чтобы попытаться победить, а затем в последней игре мы увидим, чего нам не хватает, чтобы иметь возможность выйти в следующий раунд.

– Чего вы ожидаете от соперника?

– Я ожидаю тактического мастерства и команды с сильным игровым стилем. Я не ожидаю пассивной команды, а той, которая хочет быть главным действующим лицом в игре. Я никогда не видел команду Спаллетти без качественных игроков.

У него было много сильных футболистов в «Роме». Я познакомился с ним в «Наполи», когда вернулся в Италию, а сейчас он в «Ювентусе». Его команды очень хорошо подготовлены и организованы. Они играют в быстрый, командный футбол. Он очень сильный тренер.

– Насколько близка «Бенфика» к той команде, которую вы хотели бы видеть в ближайшем будущем. Состав, сыгравший против «Риу Аве», оптимальный?

– Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите... Карта его игровых действий не сильно менятется от игры к игре, не сильно отличается от игр, где он играл как опорный полузащитник или когда он выходил на фланге.

Его зоны действия практически одинаковы. Почему? Мы ищем свою игровую идентичность, исходя из имеющихся в нашем распоряжении игроков, но, при всем уважении... «Риу-Аве» это «Риу-Аве», а «Ювентус» есть «Ювентус», и как бы мы ни старались сыграть против туринского клуба так же, как играли в чемпионате пару дней назад, добиться этого будет очень сложно.

