МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Наставник «Бенфики» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса»
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча седьмого тура Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса», который состоится 21 января.
– Игра в Турине рассматривается как финальная точка?
– Это финал, как и любой другой матч в турнире. Глядя на турнирную таблицу и количество очков, обычно необходимых для выхода в следующий раунд, очевидно, что «Бенфике» нужны баллы.
Я не могу сказать, нужно ли нам три, четыре или пять, понятия не имею; мы узнаем это только в финале последней игры. Если бы ничьей с «Ювентусом» было бы для нас достаточно, у нас появились некоторые психологические ограничения. Но их нет.
Мы будем играть на победу. Мы знаем, против кого выйдем на поле, на каком стадионе, но мы будем играть, чтобы попытаться победить, а затем в последней игре мы увидим, чего нам не хватает, чтобы иметь возможность выйти в следующий раунд.
– Чего вы ожидаете от соперника?
– Я ожидаю тактического мастерства и команды с сильным игровым стилем. Я не ожидаю пассивной команды, а той, которая хочет быть главным действующим лицом в игре. Я никогда не видел команду Спаллетти без качественных игроков.
У него было много сильных футболистов в «Роме». Я познакомился с ним в «Наполи», когда вернулся в Италию, а сейчас он в «Ювентусе». Его команды очень хорошо подготовлены и организованы. Они играют в быстрый, командный футбол. Он очень сильный тренер.
– Насколько близка «Бенфика» к той команде, которую вы хотели бы видеть в ближайшем будущем. Состав, сыгравший против «Риу Аве», оптимальный?
– Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите... Карта его игровых действий не сильно менятется от игры к игре, не сильно отличается от игр, где он играл как опорный полузащитник или когда он выходил на фланге.
Его зоны действия практически одинаковы. Почему? Мы ищем свою игровую идентичность, исходя из имеющихся в нашем распоряжении игроков, но, при всем уважении... «Риу-Аве» это «Риу-Аве», а «Ювентус» есть «Ювентус», и как бы мы ни старались сыграть против туринского клуба так же, как играли в чемпионате пару дней назад, добиться этого будет очень сложно.
Турнирная таблица Лиги чемпионов:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20 - 2
|28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид
|21
|2
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19 - 8
|28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус
|15
|3
|Бавария
|6
|5
|0
|1
|18 - 7
|21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария
|15
|4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм
|14
|5
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20 - 10
|28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ
|13
|6
|Спортинг Лиссабон
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель
|13
|7
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити
|13
|8
|Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге
|13
|9
|Интер Милан
|7
|4
|0
|3
|13 - 7
|28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан
|12
|10
|Атлетико Мадрид
|6
|4
|0
|2
|15 - 12
|21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф
|12
|11
|Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль
|12
|12
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19 - 15
|28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д
|11
|13
|Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл
|10
|14
|Челси
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|21.01.26 22:00 Челси - Пафос09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика
|10
|15
|Барселона
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ
|10
|16
|Марсель
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс
|9
|17
|Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус
|9
|18
|Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль
|9
|19
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10 - 14
|28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ
|9
|20
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8 - 14
|28.01.26 22:00 Монако - Ювентус20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм
|9
|21
|ПСВ Эйндховен
|6
|2
|2
|2
|15 - 11
|21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен
|8
|22
|Олимпиакос Пирей
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей
|8
|23
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28.01.26 22:00 Наполи - Челси20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи
|8
|24
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11 - 17
|28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д
|8
|25
|Карабах
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген
|7
|26
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12 - 17
|28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге
|7
|27
|Будё-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт
|6
|28
|Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика
|6
|29
|Пафос
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|21.01.26 22:00 Челси - Пафос10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария
|6
|30
|Юнион Сент-Жилуаз
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл
|6
|31
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс
|6
|32
|Атлетик Бильбао
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао
|5
|33
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф
|4
|34
|Славия Прага
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос
|1
