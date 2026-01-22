Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Вечером 21 января состоялись матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли 9 заключительных поединков предпоследнего тура.

В центральном матче дня итальянский Ювентус нанес поражение португальской Бенфике (2:0), за которую сыграли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Бавария обыграла Сен-Жилуаз (2:0) и гарантировала себе выход в 1/8 финала, а Ливерпуль в гостях взял верх над Марселем (3:0) и поднялся на 4-ю позицию.

Турнирное положение: Арсенал (21 очко), Бавария (18), Реал, Ливерпуль (по 15), Тоттенхэм (14), ПСЖ, Ньюкасл, Челси, Барселона, Спортинг, Ман Сити, Атлетико, Аталанта (по 13), Интер, Ювентус (по 12).

Эти 15 команд досрочно получили путевки в плей-офф. Арсенал и Бавария уже точно сыграют в 1/8 финала.

Последний 8-й тур пройдет 28 января. По итогам 8 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 21 января

21.01. 19:45 Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания) – 1:1

21.01. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт (Германия) – 3:2

21.01. 22:00 Аталанта (Италия) – Атлетик (Испания) – 2:3

21.01. 22:00 Бавария (Германия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0

21.01. 22:00 Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:3

21.01. 22:00 Ньюкасл (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0

21.01. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4

21.01. 22:00 Челси (Англия) – Пафос (Кипр) – 1:0

21.01. 22:00 Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 2:0

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 7 7 0 0 20 - 2 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат 20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал 10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 21 2 Бавария 7 6 0 1 20 - 7 28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария 21.01.26 Бавария 2:0 Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 18 3 Реал Мадрид 7 5 0 2 19 - 8 28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид 20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако 10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 15 4 Ливерпуль 7 5 0 2 14 - 8 28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах 21.01.26 Марсель 0:3 Ливерпуль 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 15 5 Тоттенхэм 7 4 2 1 15 - 7 28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм 20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 14 6 ПСЖ 7 4 1 2 20 - 10 28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл 20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ 10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 13 7 Ньюкасл 7 4 1 2 16 - 6 28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл 21.01.26 Ньюкасл 3:0 ПСВ Эйндховен 10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 13 8 Челси 7 4 1 2 14 - 8 28.01.26 22:00 Наполи - Челси 21.01.26 Челси 1:0 Пафос 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 13 9 Барселона 7 4 1 2 18 - 13 28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген 21.01.26 Славия Прага 2:4 Барселона 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 13 10 Спортинг Лиссабон 7 4 1 2 14 - 9 28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон 20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 13 11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13 - 9 28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай 20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити 10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 13 12 Атлетико Мадрид 7 4 1 2 16 - 13 28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт 21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 13 13 Аталанта 7 4 1 2 10 - 9 28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта 21.01.26 Аталанта 2:3 Атлетик Бильбао 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 13 14 Интер Милан 7 4 0 3 13 - 7 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан 20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 12 15 Ювентус 7 3 3 1 14 - 10 28.01.26 22:00 Монако - Ювентус 21.01.26 Ювентус 2:0 Бенфика 10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 12 16 Боруссия Д 7 3 2 2 19 - 15 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан 20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д 10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 11 17 Галатасарай 7 3 1 3 9 - 9 28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай 21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 10 18 Карабах 7 3 1 3 13 - 15 28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах 21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф 10.12.25 Карабах 2:4 Аякс 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 10 19 Марсель 7 3 0 4 11 - 11 28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель 21.01.26 Марсель 0:3 Ливерпуль 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 9 20 Байер 7 2 3 2 10 - 14 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал 20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер 10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 9 21 Монако 7 2 3 2 8 - 14 28.01.26 22:00 Монако - Ювентус 20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 9 22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15 - 14 28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария 21.01.26 Ньюкасл 3:0 ПСВ Эйндховен 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 8 23 Атлетик Бильбао 7 2 2 3 7 - 11 28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон 21.01.26 Аталанта 2:3 Атлетик Бильбао 10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 8 24 Олимпиакос Пирей 7 2 2 3 8 - 13 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей 20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 8 25 Наполи 7 2 2 3 7 - 12 28.01.26 22:00 Наполи - Челси 20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи 10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 8 26 Копенгаген 7 2 2 3 11 - 17 28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген 20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи 10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 8 27 Брюгге 7 2 1 4 12 - 17 28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель 20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге 10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 7 28 Будё-Глимт 7 1 3 3 12 - 14 28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт 20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити 10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 6 29 Бенфика 7 2 0 5 6 - 10 28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид 21.01.26 Ювентус 2:0 Бенфика 10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 6 30 Пафос 7 1 3 3 4 - 10 28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага 21.01.26 Челси 1:0 Пафос 10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 6 31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7 - 17 28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта 21.01.26 Бавария 2:0 Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 6 32 Аякс 7 2 0 5 7 - 19 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей 20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс 10.12.25 Карабах 2:4 Аякс 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 6 33 Айнтрахт Ф 7 1 1 5 10 - 19 28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм 21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 4 34 Славия Прага 7 0 3 4 4 - 15 28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага 21.01.26 Славия Прага 2:4 Барселона 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 3 35 Вильярреал 7 0 1 6 5 - 15 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал 20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс 10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 1 36 Кайрат 7 0 1 6 5 - 19 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат 20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 1 Полная таблица

